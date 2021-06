Griekenland is er klaar mee, neemt ook aanvragen van niet-Syrische asielzoekers niet langer in behandeling

Griekenland heeft besloten om ook aanvragen van niet-Syrische asielzoekers niet langer in behandeling te nemen. In de praktijk komt dat erop neer dat ze vrijwel alle vermeende vluchtelingen zullen weigeren.

Griekenland hervormt de eigen asielprocedures. Dat meldt Nu.nl. Tot gisteren was het nog zo dat Syrische vluchtelingen naar Turkije konden worden teruggestuurd omdat dat land voor hen als veilig land is bestempeld vanwege afspraken tussen de EU en Turkije. Maar als Turkije voor Syriërs veilig is, dan is dat voor Afghanen, Pakistanen, Bengalesen en Somaliërs toch ook het geval? Dat is in ieder geval wel de redenering van Griekenland en dus hebben ze de asielprocedures nu aangescherpt.

Het land zit daardoor volgens Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) juridisch wel in de knel, want ‘een asielzoeker mag alleen worden verteld dat hij terug kan naar een zogenoemd veilig derde land als dat land hem of haar daadwerkelijk terugneemt’, en dat is niet het geval. Maar gezien de wijze waarop Griekenland tot nu toe met asielzoekers is omgegaan lijkt dat meer een probleem te zijn voor die asielzoekers dan voor Griekenland. Het asielbeleid van dat land valt samen te vatten met deze zin: ‘Niet ons probleem’.

En je kunt het de Grieken inmiddels ook nauwelijks kwalijk nemen. De rest van de EU-lidstaten blijven zwalken en komen maar niet tot een eenduidig asielbeleid, terwijl jan en alleman maar aan blijft spoelen in Griekenland. De Griekse regering kreeg pas (onofficieel) hulp van EU-grenswachtorganisatie Frontex toen het echt de spuigaten uitliep. Logisch dat ze dan het heft maar in eigen handen zijn gaan nemen.

