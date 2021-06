Ha! Duitsland vermorzelt arrogante EU-bobo Frans Timmermans: ‘Hij brengt vertrouwen in de hele Commissie in gevaar’

Ach kijk nou toch. Klimaatpaus Frans Timmermans ligt zowaar onder vuur. En dan niet van een eurosceptische, rechtse partij, maar van… onze oosterburen. Die zijn namelijk helemaal klaar met hem en zijn autoritaire gedonder wat betreft het vaststellen van het nieuwe Europese landbouwbeleid. Hij ondermijnt daarmee, aldus de Duitse minister, het vertrouwen dat lidstaten in de Europese Commissie hebben.

Oeps! Zonnegod Timmermans wordt gemaand weer eens op aarde te landen. “Alle ministers, ongeacht de partij of het land waar ze vandaan komen, hebben de indruk dat het gedrag van commissaris Timmermans het vertrouwen in de Commissie in haar functie van eerlijke bemiddelaar in gevaar brengt,” aldus de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner in een verklaring die gisteren publiek werd gemaakt.

De Duitse minister en haar collega’s zijn boos omdat de Europese Commissie – wat betekent: Timmermans – te veel druk op lidstaten uitoefent om een einde te maken aan de zogenaamde “megastallen.” Het zal niemand verbazen dat landen waar boeren nog wel gerespecteerd worden – Nederland dus niet – bang zijn dat dit soort “ambities” hun boeren massaal het faillissement injagen. En, je gelooft het niet, dat willen ze liever voorkomen.

Hilarisch genoeg slaat de Europese Commissie meteen terug. Want als Timmermans en de zijnen ergens niet tegen kunnen, dan is het kritiek op hun functioneren. Als je dat waagt te uiten – ook als machtig Europees bewindspersoon – ben je het haasje.

“Het is moeilijk om tot een overeenkomst te komen als een van de partijen op zijn eigen standpunt terugkeert,” aldus een EU-bobo tegen de linkse en eurofiele nieuws-website Politico. “Uithalen tegen de Commissie, die daadwerkelijke compromissen op tafel legt, lijkt in dat stadium een ​​beetje irrelevant.”

In mei legden Klöckner en haar collega’s namelijk een plan om tafel voor het Europees Parlement dat “minder groen” was dan het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat EU-lidstaten vorig jaar oktober hoegenaamd waren overeengekomen. Dat vindt de Europese Commissie niet fijn. Want het moet groen, groener, groenst. En natuurlijk moeten boeren de vernieling in worden geholpen. Het liefst snel een beetje.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het meest hilarische van alles? Timmermans zal zich toch wat ongemakkelijk voelen. Want eerder werd hij juist aangevallen door Greta Thunberg (LOL) omdat hij te weinig zou doen om de landbouwsubsidieregelingen in de EU aan te pakken. En nu ligt hij onder vuur bij boeren die weigeren de versnipperaar ingeduwd te worden. Dat ziet er allemaal niet zo goed uit voor een eurofiele bestuurder die graag behandeld wil worden als de wederkomst van Jezus Christus in hoogst eigen persoon, zoals Frans Timmermans.