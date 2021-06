Heel Nederland wellicht nóg een keer geprikt in de winter: ‘Hoe lang de coronavaccins werken, weten we niet’

Het is heel goed mogelijk dat aankomend najaar het hele land opnieuw gevaccineerd moet worden tegen het coronavirus. Dat schrijft Nu.nl. De huidige vaccinatiecampagne, waarbij alle Nederlanders vanaf 18 jaar de kans krijgen een prik te krijgen, loopt vermoedelijk deze zomer op z’n einde. Of dat betekent dat we nooit meer een vaccinshot tegen corona hoeven te krijgen, is echter niet duidelijk.

We weten namelijk niet hoe lang de immuniteit tegen Covid-19 aanhoudt, zo zegt vaccinoloog Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook het WHO zegt dat gewoon niet duidelijk is hoe lang een persoon baat heeft van een vaccin. Kate O’Brien van de WHO zegt dat er onvoldoende gegevens zijn om dit te kunnen bepalen.

Mocht dat niet het geval zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat de GGD opnieuw miljoenen mensen een prik moet geven. Het Ministerie van Volksgezondheid is alvast bezig een voorraad vaccins aan te leggen, mocht dit nodig zijn.

