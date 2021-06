‘Heks!’ Wilders veegt de voer aan met op teentjes getrapte fatsoenssirene Sigrid Kaag

D66-leider Sigrid Kaag is nog steeds niet helemaal hersteld van het Kamerdebat van afgelopen week. Wilders betichtte de minister destijdsvan ISIS-sympathieën, vanwege het feit dat Kaag zo graag gevaarlijke jihadisten wil terughalen naar Nederland om ze te berichten. Voor de D66-politica was dit een reden om eens lekker uit te huilen in de Volkskrant, waar ze een opiniestuk schreef over fatsoen en respect.



Het is natuurlijk enorm ironisch dat uitgerekend D66-leider Sigrid Kaag een oproep doet voor “begrip voor elkaar, geduld, de bereidheid om te luisteren voordat je spreekt.” Kaag heeft er namelijk zélf een handje van om iedere onwelgevallige mening of opmerking geïrriteerd aan te horen, en daarna met de grond gelijk te maken. Reden voor Wilders dus om nog maar eens even lekker te stoken in deze vete.

Volgens Kaag mag “de Tweede Kamer geen strijdtoneel worden ‘van tribalisme, verdachtmaking en verbittering’”. Maar is zij, en haar partij, niet een van de krachten die gretig meedoet aan de verregaande polarisatie in Nederland? Al jaren wordt de partij van Wilders in het verdomhoekje gestopt door D66 én uitgerekend nu roept Kaag op om méér naar elkaar te luisteren. Is er iemand die in deze onzin trapt?

Kaag is gewoon flink op haar teentjes getrapt door Wilders en probeert via een opiniestuk te laten zien dát zij juist een toonbeeld is van democratisch fatsoen. Terecht dat de PVV’er op deze manier reageert, want iedereen weet dat als Kaag ook maar de kans krijgt, zij iedere onwelgevallige mening zou buitensluiten. Haar partij doet dit al jaren en zij zet deze traditie trouw voort.

In het opiniestuk probeert de D66-politica haar imago als ‘frisse wind’ te redden, maar je hoeft geen Nostradamus te zijn om te voorspellen dat dit een onmogelijke missie gaat worden. Met Kaag aan het roer kan Nederland wel fluiten naar een nieuwe bestuurscultuur, het zal alleen maar leiden tot nog meer bureaucratisering en uitsluiting van kritische meningen. Iets wat de polarisatie en verharding van het publieke debat alleen maar zal verergeren.

Als Kaag echt zo graag tegenstellingen wil overbruggen en ‘luisteren naar de ander’ dan zal ze toch eerst een kritisch naar zichzelf moeten kijken. Want ook haar houding is alles behalve constructief. Dan is ‘heks’ misschien niet een bijster aardig woordje om te gebruiken, maar het vangt wel de essentie: Kaag is nogal een valse politica.