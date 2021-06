Henk Kamp zet aanval in op Pieter Omtzigt: ‘Ik geloof niet alles wat hij zegt’

Tegen NPO Radio 1 laat VVD-prominent Henk Kamp weten dat hij weinig op heeft met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Want door zijn memo, die bedoeld was voor intern gebruik, zorgt Omtzigt volgens Kamp voor “rotzooi” binnen zijn partij, en daarmee in de formatie.

Voormalig VVD-minister Henk Kamp speelt de zwarte piet naar Omtzigt en gelooft niet alles wat Omtzigt zegt. "Hij maakt een tegenstelling tussen wat het CDA doet en wat hij zelf doet. Wat hij zelf doet is erg succesvol zegt hij, maar bij het CDA word ik niet serieus genomen." pic.twitter.com/2lKg0JYZVD — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 11, 2021

“Omtzigt kraakt zijn partij. Als meer mensen in de kamer zich zo gedragen, dan wordt het een rotzooi in Den Haag,” zegt Kamp.

En: “Omtzigt maakt een tegenstelling tussen wat het CDA doet en wat hij zelf doet. Wat hij zelf doet is allemaal erg succesvol, maar hij zegt ook dat hij binnen het CDA niet serieus wordt genomen.”

Ook beschuldigt Kamp Omtzigt van liegen. “Ik geloof niet alles wat Omtzigt zegt. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij in 2017 974.000 stemmen heeft gehad, maar als je het nakijkt in de verkiezingsuitslag zijn dat 97.600 stemmen. Dat is een beetje raar.” Natuurlijk was dat gewoon een typo – een nul te veel, dat kan gebeuren. Maar Kamp denkt dat het opzet was.

Tenslotte zegt Kamp niet dat Omtzigt persé uit het CDA gezet moet worden of moet stappen – hoewel hij erop zinspeelt dat dit hem wel de meest logische conclusie lijkt. Een andere oplossing is volgens Kamp dat Omtzigt minister wordt in een nieuwe coalitie. “Ik vind dat iemand die twintig jaar in de kamer zit, laat die op het Ministerie het voortouw nemen. Dan kan hij over alles meepraten,” aldus Kamp.

Natuurlijk kan een criticus zeggen dat het nogal merkwaardig is dat een VVD’er zo de aanval inzet op Omtzigt en zich daarmee zo openlijk bemoeit met de interne strijd in het CDA. Je zou bijna denken dat Kamp hiertoe de opdracht heeft gekregen zodat CDA-leider Wopke Hoekstra zijn handen zogenaamd schoon kan houden.