Het klimaat gaat u VERMOORDEN, aldus het RIVM: ‘Klimaatverandering eist nu al zeker 250 doden per jaar’

Het RIVM presenteert vol trots een internationaal onderzoek waar zij aan hebben meegewerkt. Daaruit zou blijken dat maar liefst 31 procent van de sterfgevallen door hitte in Nederland kan worden toegeschreven aan klimaatverandering.

Van de sterfgevallen door hitte in Nederland kan al 31% worden toegeschreven aan #klimaatverandering. Dat zijn bijna 250 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar wij aan hebben meegewerkt, dat is uitgevoerd van 1991 tot 2018 ➡️ https://t.co/WSbFp2jj2p pic.twitter.com/GvabUY2ArL — RIVM (@rivm) June 1, 2021

Het RIVM slikt de uitkomsten van een nieuw onderzoek naar het klimaat als een soort mensenhatende Terminator voor zoete koek. Echt waar ja: “Van de sterfgevallen door hitte in Nederland kan al 31% worden toegeschreven aan klimaatverandering,” denkt het Jaap van Dissel-instituut. Terwijl er bij dit onderzoek nogal wat vreemde aannames aan ten grondslag liggen. De onderzoekers gaan er namelijk vanuit dat iedere afwijking van het normale (gemiddelde) klimaat onder de noemer ‘klimaatverandering’ kan worden geschaard. Heb je in een bepaalde maand dus vijf veel warmere dagen dan gemiddeld, dan is dat klimaatverandering. Gaan er mensen in die periode dood door de hitte, dan noemen ze klimaatverandering als de doodsoorzaak.

“Klimaatverandering leidt tot meer warme en hete dagen. In 43 landen, waaronder Nederland, bleek dat de sterfte door hitte in de periode 1991-2018, voor 37% wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Voor Nederland is dat 31%. Nog niet eerder werd dit effect op zo grote schaal onderzocht. In dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van 732 steden in 43 landen, wereldwijd”, aldus het RIVM.

Dat is echt veel te kort door de bocht, maar het levert wel behoorlijk schrikbarende cijfers en krantenkoppen op. Want ga maar na: je kunt met deze redenering uit dat onderzoek echt iedere kant op die je maar wil.

Komt er bijvoorbeeld ergens voor de derde keer een grote orkaan aan land, terwijl er in die periode gemiddeld maar twee orkanen hadden moeten verschijnen? Dan kun je alle doden door die derde orkaan dus aan klimaatverandering toeschrijven. Dat tikt lekker aan qua dodental, als je een gevoel van angst en urgentie wilt kweken rondom klimaatverandering.

