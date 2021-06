Het Nederland van Sigrid Kaag (D66): ‘Kabinet steunt dubieuze Palestijnse organisaties’

D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag heeft haar stempel hard gedrukt op het Nederlandse buitenlandsbeleid. Want, is bekend geworden, Nederland steunt maar liefst minimaal zeves “dubieuze” Palestijnse organisaties. Twee van deze groepen hebben banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. En die groep staat, schrik niet, op de Europese lijst van terroristische organisaties.

Nederland steunt dus (indirect) terroristische groepen. Dat is hard gezegd, maar de waarheid.

Ondanks meerdere waarschuwingen van Israël heeft het Nederlandse kabinet letterlijk miljoenen euro’s gegeven aan de zeven controversiële ngo’s. Zeker twee van die organisaties krijgen nu ook nog steun. Ja, vandaag de dag.

Eén daarvan is Defense for Children International – Palestine (DCIP). Deze groep heeft volgens Israëlische inlichtingendiensten (en die weten hier toch het één en ander vanaf) een heel, heel nauwe band met het Volksfront. Een medewerker die is aangeklaagd zegt zelfs in een politieverhoor, laat De Telegraaf weten, dat de organisatie niet eens geld hoeft wit te wassen, “want de Nederlandse hulpstroom blijft toch wel komen.”

Volgens Omroep ON!-verslaggever Ernst Lissauer is dit allemaal “slechts het topje van de ijsberg. “Daarnaast stelle men de vraag: waarom? (want dit gebeurt al vele jaren bewust),” stelt hij.

In mei confronteerde de omroep de vrouw die verantwoordelijk is voor dit soort financeringen al: Sigrid Kaag. Van D66. Had zij, vroeg de verslaggever van de omroep, eigenlijk al excuses aangeboden aan de familie van Rhina Shnerb? Die jongevrouw is omgekomen bij een terroristische aanslag die medegefinancierd is door Kaag, zei de verslaggever. Dus: waar blijven die excuses? Kaag antwoordde daarop dat de Nederlandse ambassadeur langs was geweest bij de familie, maar dat bleek later een leugen te zijn.

Dit is natuurlijk het Nederland van Sigrid Kaag: een land dat terrorisme steunt.

Wat een schande.