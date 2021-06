Hoe kies je het beste uit alle soorten isolatiemateriaal

Er zijn zoveel soorten isolatiemateriaal, dat je als je je huis wil isoleren, waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Want wat is nu waarvoor geschikt en wat doet isolatie nu eigenlijk?

Een goed geïsoleerde woning zorgt voor minder energiekosten. Maar isolatiemateriaal doet nog veel meer. Mits je het juiste materiaal verwerkt natuurlijk. Want wist je dat isolatie naast warmte en kou ook geluid kan isoleren?

Akoestische isolatie

Heb je veel last van omgevingsgeluiden, dan kun je die door isolatie buitenhouden. Dat kan fijn zijn als je dicht bij een drukke weg woont of last hebt van vliegtuigen. Maar ook als er gewoon veel geluid is in jouw buurt. Andersom kan het ook prettig zijn als er bij jou in huis veel geluid is. Bijvoorbeeld omdat je een muziekinstrument bespeelt en veel moet oefenen. Door een ruimte dan akoestisch te isoleren, hou je het geluid in jouw huis. En dat zullen de buren vast wel kunnen waarderen.

Hoe werkt isoleren?

Ga je isoleren, dan breng je eigenlijk gewoon een scheidingslaag aan tussen twee gebieden. Maar deze scheidingslaag is meer dan bijvoorbeeld een muur. Een isolatielaag heeft als voordeel dat het heel slecht de warmte of kou kan geleiden, of in geval van akoestische isolatie, het geluid. Hierdoor komt er dus een echte barrière waardoor de warme of koude lucht blijft waar die is. Dit betekent in de winter dat je de warmte binnen kunt houden en dus een minder extra hoeft te verwarmen. In de zomer zorgt het juist voor een koel huis. En dat is prettig om in te werken en te slapen.

Wanneer gebruik je PIR, glaswol of steenwol

Omdat er vele doeleinden zijn om te isoleren (denk aan muren, daken, vloeren, ramen, tussenwandjes) zijn er meerdere soorten isolatiemateriaal. Deze materialen hebben verschillende eigenschappen, kunnen verschillen van vorm (platen, op rol of los materiaal) en hebben verschillende prijzen. Ook qua isolatiewaarde zijn er verschillen. Ga je isoleren dan is het doel het meest belangrijk daarna de prijs en het resultaat dat je wil bereiken.

Sommige materialen kun voor meerdere doeleinden gebruiken. PIR isolatie is daar een goed voorbeeld van. PIR heeft daarnaast ook nog eens een hoge isolatiewaarde en is er makkelijk te verwerken. Nog zo’n allround isolatiemateriaal is glaswol. Glaswol is geschikt voor dak-, muur-, vloer of wandisolatie en daarnaast ook nog voor het akoestisch isoleren.

Een goedkopere materiaal is steenwol. Steenwol is geschikt voor hellende daken, zolders, plafonds, voorzet- of scheidingswanden en vloeren. Het is 100% recyclebaar én onbrandbaar maar heeft wel een groot nadeel. Steen wol kan irritatie kan geven aan je huid of luchtwegen. De reden dat het altijd verwerkt moet worden met handschoenen en een stofmasker.

En dan is er nog EPS en XPS. EPS is beter bekend als piepschuim en geschikt voor platte daken, kruipruimte isolatie of voor betonvloeren. Het is ook als los materiaal verkrijgbaar en in die vorm met name gebruikt voor na-isolatie van spouwmuren. XPS staat kan veel druk hebben maar is ook zeer vochtwerend en schimmelbestendig. Hierdoor leent het zich voor de isolatie van natte ruimtes, omkeerdaken en funderingsmuren.