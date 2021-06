Hoekstra blijft hopen op miraculeuze terugkeer Pieter Omtzigt bij CDA: ‘Ik zou dat dolgraag willen’

Als het aan CDA-leider Wopke Hoekstra ligt, keert Pieter Omtzigt niet alleen snel terug in de Kamerbankjes, maar ook nog eens namens het CDA. Bij een bezoek aan informateur Mariëtte Hamer vanochtend meldde de christendemocratische politicus dat hij “dolgraag zou willen dat hij weer terugkomt.” Hoekstra scheidt echter hoop en verwachting: “Maar Pieter Omtzigt heeft zelf aangegeven: ik neem nog rust en ga een andere kant op. Dat heb ik te respecteren.”

Wat betreft de minister van financiën is het zeer spijtig dat Omtzigt niet meer bij het CDA zit, en meent dat hij zich tot het uiterste heeft ingezet om de ontdekker van de toeslagenaffaire te behouden: “Partijvoorzitter Marnix van Rij, Ank Bijleveld en ook ikzelf hebben ons heel erg ingespannen om te zorgen dat we bij elkaar zouden blijven en met zijn allen door zouden gaan.”

Dat het niet gelukt is de populaire Twent te behouden, betekent dat zijn partij nu in een “lastige fase” zit, geeft Hoekstra toe. Bij de pakken neer zitten heeft echter geen zin. Omtzigt of geen Omtzigt, het CDA gaat gewoon door, meent de voormalig consultant: “We moeten verder.”