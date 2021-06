Hongarije weigert naar VN-conferentie over racisme te gaan: ‘Het is een broedplaats van antisemitisme’

Hongarije heeft als eerste EU-land bekend gemaakt niet naar de komende antiracisme conferentie van de Verenigde Naties te gaan. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken accepteert Hongarije geen antisemitisme en beschermt het land het Joodse volk, en laat nu net deze zogeheten antiracisme conferentie een broedplaats te zijn voor antisemitisme.

De afgelopen weken was Hongarije nogal negatief in het nieuws; Orbán kwam in opspraak, althans in West-Europa, door enkele wetten in te voeren die seksuele propaganda op scholen zou verbieden. Ondertussen weigert het land om af te reizen naar de door de VN georganiseerde World Conference on Racism.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat de conferentie een aanfluiting is én juist antisemitisme promoot, aldus NU.nl:

“De Hongaarse regering heeft een zero tolerance-beleid tegen antisemitisme en is volledig toegewijd aan het garanderen van de veiligheid van het Joodse volk”

Afgelopen december stemde het land ook al tegen een VN-resolutie om de vierde antiracismeconferentie te laten plaatsvinden. De Hongaarse overheid is van mening dat de vorige edities antisemitisme niet afkeurde en dat de allereerste editie zelfs een ‘broedplaats van antisemitisme’ was. Het is goed om te zien dat Hongarije zich duidelijk uitspreekt tegen antisemitisme. Al jaren is het duidelijk dat de VN het niet zo heeft op Israël en dit soort conferenties bevestigen deze houding.

De Verenigde Staten heeft na de eerste editie de tweede en derde conferenties ook geboycot, evenals Nederland. Het is nu de grote vraag of Nederland ook de aankomende editie boycot.

Ondanks de felle kritiek vanuit het moraliserende West-Europa lijkt Orbán stoïcijns zijn eigen koers te varen, tot op heden trekt hij zich weinig aan van de mening van West-Europese landen en de bestuurlijke elite van de EU. Dit tot grote frustratie van Europese leiders, die niet kunnen wachten om Hongarije, en met name Orbán, op het juridische matje te roepen.