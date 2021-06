Hugo de Jonge blijft met geld smijten: handhaving quarantaineplicht kost 19 miljoen, slechts 17 boetes uitgedeeld

Het ministerie van Volksgezondheid heeft 19,4 miljoen euro uitgetrokken voor de voorbereiding, uitvoering en handhaving van de quarantaineplicht. In de praktijk lijkt er echter wat mis te gaan, want de controles worden lang niet altijd goed uitgevoerd en er zijn maar 17 boetes uitgedeeld.

Dat de overheid geld uitgeeft om de quarantaineplicht te handhaven is prima. Dat daar niet flink aan verdiend wordt is ook helemaal niet erg. Maar dit artikel van de NOS schetst toch wel een héél extreem beeld.

Het ministerie van Volksgezondheid vond het blijkbaar nodig om 4,5 miljoen euro aan het inrichten van IT-systemen te spenderen, trok 950.000 euro uit voor een belteam, spendeerde 3,8 miljoen aan controles van het vliegverkeer, had 5,85 miljoen nodig voor “de communicatie”, 550.000 voor het toezicht op het weg, bus en treinverkeer en 3,74 miljoen voor de handhaving door gemeenten.

Voor dat geld zou je toch op z’n minst een degelijke uitvoering van de handhaving verwachten, toch? Niet dus! In de eerste drie weken dat de maatregel van kracht is blijkt dat er op 90 procent van de vluchten quarantaineverklaringen zijn afgenomen. Prima, maar een belteam van de ANWB heeft in bijna 20 procent van de 3219 afgehandelde verklaringen geen gehoor gekregen. En in 9 procent van de gevallen was er geeneens een (correct) nummer ingevuld. Het gaat dan al om een grove 640 personen die niet konden worden bereikt.

En dan begin je te zien waarom die kosten zo absurd hoog zijn. Iedereen die z’n telefoon niet opneemt krijgt namelijk bezoek van een boa. Dan moet het belteam wel eerst de gegevens aan de gemeente doorgeven. Die hebben inmiddels tachtig procent van de doorgegeven quarantaineverklaringen in behandeling genomen en er is in slechts 17 gevallen een boete van 337 euro opgelegd. In feite wordt dus een heel staatsapparaat in werking gesteld omdat iemand z’n telefoon niet opneemt of zijn telefoonnummer niet goed heeft opgeschreven…

Overigens is nog steeds volstrekt onduidelijk waarom hier complete IT- en communicatiesystemen voor moeten worden opgetuigd. Bij het afnemen van de quarantaineverklaring even checken of het opgegeven nummer klopt zou, samen met de instructie dat je je telefoon op moet nemen, in ieder geval al vele miljoenen euro’s belastinggeld kunnen besparen. Het is toch ook te treurig voor woorden…