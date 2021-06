Hugo de Jonge wil feestende jongeren naar teststraat: ‘Terug van examenreis? Laat je testen, ook zonder klachten’

Jongeren moeten zich gaan melden in de teststraat als ze terugkeren van hun examenreis. Dat zegt minister Hugo de Jonge vandaag op social media, in een poging de verspreiding van de deltavariant van corona te remmen.

Evenals het RIVM is de CDA-politicus bezorgt dat feestende recentelijk geslaagde scholieren de deltavariant van het coronavirus mee terug naar huis nemen. Om dat te voorkomen, moeten ze na thuiskomst direct een coronatest boeken in één van de honderden teststraten in ons land. “Corona is niet weg,” legt De Jonge uit: “Juist op vakantie moeten we alert blijven. Jongeren die terugkomen van (examen)reizen kunnen zich daarom nu laten testen bij de GGD.”

De minister benadrukt: “Met én zonder klachten. Zo snijden we het virus de pas af.”