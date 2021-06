Huis verkopen aan expats: een interessante optie!

De afgelopen tijd is het aantal expats in Nederland enorm toegenomen. Ook op de Nederlandse woningmarkt gaat deze doelgroep hierdoor een steeds grotere rol spelen. Wanneer je van plan bent om je woning te verkopen kunnen zij daarom een zeer interessante doelgroep zijn! iQ Makelaars vertelt je hier graag meer over. Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop aan expats, en bovendien hebben wij een eigen woningplatform dat specifiek gericht is op de expat-doelgroep. Daarom leggen we je graag uit wie expats nu eigenlijk zijn, en waarom zij vaak gezien worden als zeer aantrekkelijke kandidaten voor de verkoop van een huis.

Wie zijn expats?

Expats zijn mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen voor hun werk. Velen van hen komen uit landen zoals India, China en Amerika. Volgens het CBS telde Nederlands in de periode 2016-2018 zo’n 383.000 expats, en dit aantal blijft alleen maar groeien. Expats zijn hoogopgeleide werknemers met specialistische kennis, die zo ook echt een belangrijke bijdrage leveren binnen Nederlandse bedrijven. Hierdoor genieten zij ook een bovengemiddeld hoog inkomen. Vaak komen expats terecht in grotere steden, zoals Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, en ook de Zaanstreek is een populaire regio. In eerste instantie zoeken expats vaak een huurhuis in Nederland, maar zodra blijkt dat ze langer mogen blijven gaan zij vaak over tot het kopen van een woning.

Waarom zijn expats een aantrekkelijke doelgroep?

Het verkopen aan expats kan een zeer interessante optie zijn, omdat zij vaak een hoog inkomen genieten. Dit komt niet alleen doordat ze met hun specialistische kennis zeer gewild zijn bij Nederlandse bedrijven, maar ook door de 30%-regeling vanuit de overheid. Dit houdt in dat internationale werknemers 5 jaar lang over 30% van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. Hierdoor zijn expats een kapitaalkrachtige doelgroep, die vaak bereid zijn de hoofdprijs te betalen voor een woning. Zeker in gebieden zoals Amsterdam, waar de huizenprijzen flink stijgen, komen expats dus ook sneller in aanmerking voor een koopwoning.

Expat Homes Holland

iQ Makelaars helpt je graag bij het verkopen van je huis aan expats. Speciaal hiervoor hebben wij een uniek platform opgericht, Expat Homes Holland, waarop wij ons woningaanbod presenteren aan een internationaal publiek. Onze makelaars hebben veel ervaring met het verkopen aan expats, en weten dus ook hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Voor expats kan het vaak nog best moeilijk zijn om te navigeren op de Nederlandse woningmarkt, en daarom brengen we hen via Expat Homes Holland in verbinding met een groot aanbod van koopwoningen in Nederland.

Werkwijze iQ Makelaars

Bij iQ Makelaars helpen we je graag bij het verkopen van je huis, bijvoorbeeld aan expats. Voor elke woning creëren we een pakkende advertentie, en promoten deze vervolgens via verschillende woningplatforms zoals Funda en uiteraard Expat Homes Holland. Zo zorgen we ervoor dat jouw woning alle aandacht krijgt die het verdient! Ook tijdens alle stappen die volgen, waaronder de onderhandelingen en juridische afwikkelingen, zijn onze makelaars er voor persoonlijk advies en begeleiding. Bovendien betaal je dankzij onze No Cure No Pay werkwijze pas zodra jouw woning ook daadwerkelijk verkocht is. Meer weten over de werkwijze van iQ Makelaars? Neem gerust een kijkje op onze website!

