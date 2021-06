‘Huwelijk tussen Jaimie Vaes en ‘vrouwenmepper’ Lil Kleine definitief van de baan’

De bruiloft tussen rapper Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine, en influencer Jaimie Vaes lijkt er definitief niet te gaan komen. Dat onthulde SBS Shownieuws gisteravond. Na alle incidenten van de laatste tijd heeft Jaimie een feestelijke huwelijksdag in ieder geval tot nader order geschrapt, en de kans is groot dat dit de definitieve breuk is na de tumultueuze relatie tussen de twee.

In het SBS-programma vertelde entertainmentjournalist Bart Ettekoven gisteren: “Ik heb nieuws voor je: de grote dag gaat er niet komen. In elk geval dit jaar niet meer en waarschijnlijk helemaal nooit meer, want Jaimie Vaes is behoorlijk aan het denken gezet naar aanleiding van haar eigen filmpje wat ze plaatste met Jorik.”

De relatie tussen Vaes en Scholten kwam afgelopen maand onder een vergrootglas te liggen, nadat de hiphopartiest werd gearresteerd door de politie op Ibiza. Hij zou vlak daarvoor Vaes vreselijk hebben mishandeld, en hun hotelkamer kort en klein geslagen hebben. Nadat hij een nacht in de cel had doorgebracht werd hij vrijgelaten, omdat Vaes haar aangifte tegen de artiest zou hebben ingetrokken. Nadien kwam een bizarre excuusvideo online, waarin de twee op een volgens veel mensen gespeelde manier vertelden dat ze alles hadden bijgelegd.