Indiase coronavariant bezig met mini-opmars in Nederland

De Indiase coronavariant is in Nederland heel erg langzaam bezig om dominanter te worden. De in India ontstane mutatie – ook bekend als B.1.617.2 of Delta – laat in het kiemonderzoek van het RIVM voorzichtige tekenen van een opmars zien. Dat bleek uit de coronapresentatie van Jaap van Dissel in de Tweede Kamer.

Vond het RIVM in week 18 nog slechts in 0,1% van de steekproef gewijs genomen coronamonsters de Indische variant, zo is dat inmiddels opgelopen tot 0,4%. In totaal werden er in 828 samples in 3 gevallen sporen gevonden van de variant die in India voor een gigantische en dodelijke coronagolf heeft gezorgd.

Ondanks de geringe aanwezigheid zijn er veel zorgen om de variant, omdat deze erg besmettelijk is en een natuurlijke R-waarde van maar liefst 6,0 lijkt te hebben. In het Verenigd Koninkrijk is deze coronaversie inmiddels wijder verbreid dan de ‘inheemse’ Britse variant, die ook in Nederland de afgelopen maanden voor een nieuwe Covid-golf zorgde. Deze blijft ondanks de opmars van B.1.617.2 verreweg de meeste dominante coronavariant: maar liefst 95,9% van de coronabesmettingen bleek van Britse makelij te zijn.

