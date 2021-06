Integriteitscommissie CDA ontkent ingelicht te zijn door mondkapjesdealer Van Lienden: ‘We gaan een onderzoek starten’

Bij het NPO-programma Buitenhof zat CDA-lid en mondkapjes-miljonair Sywert van Lienden te vertellen dat hij zijn enorme winst gewoon had gemeld aan de integriteitscommissie van het CDA én aan de persoonlijke medewerker van Hugo de Jonge. Maar zojuist heeft de partij aangekondigd hier een onderzoek naar te starten, want de integriteitscommissie ontkent deze claim.

De mondkapjesondernemer dacht bij Buitenhof zijn straatje schoon te kunnen vegen, maar presentator Twan Huys vond van niet. Van Lienden had wat uit te leggen aan Nederland, aldus de Buitenhof-presentator. In een poging om de beweringen dat zijn miljoenenwinst een geheim was voor de buitenwereld te ontkrachten, deelde de CDA’er mee dit gewoon aan zijn partij te hebben medegedeeld.

Alleen zegt zijn eigen partij hier nooit enige melding van te hebben gehad.

Het Landelijk Bestuur onderzoekt of Sywert van Lienden het cda heeft ingelicht. De Integriteits-en royementscommissie geeft in ieder geval aan niet ingelicht te zijn. Bij het onderzoek zal de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen waaronder hoor-en wederhoor. — CDA (@cdavandaag) June 6, 2021

“Het Landelijk Bestuur onderzoekt of Sywert van Lienden het CDA heeft ingelicht. De Integriteits-en royementscommissie geeft in ieder geval aan niet ingelicht te zijn.” De partijtop lijkt zich razendsnel te willen distantiëren van Van Lienden door openbaar bekend te maken een onderzoek te starten naar de uitlatingen van het CDA-lid op televisie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Nu is de grote vraag natuurlijk wat hier allemaal speelt. Probeert het CDA, dat met De Jonge het blunderende ministerie van VWS in handen heeft, schoon schip te maken óf heeft Van Lienden daadwerkelijk zijn miljoenenwinst verborgen gehouden voor zijn eigen partij. Hoe het ook zij, het imago van de christendemocraten heeft voor de zoveelste maal in korte tijd flink schade opgelopen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!