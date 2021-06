Interne stukken laten zien hoe miljardenplan voor leerachterstand door ministeries één groot gedrocht werd

Het miljardenplan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kreeg vanuit vrijwel alle betrokken partijen forse kritiek. Dat blijkt uit interne stukken die NRC heeft opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dat meldt de NRC.

Betrokken ministers, ambtenaren, onderwijswetenschappers en andere partijen zagen maar weinig heil in het plan om de leerachterstanden in het onderwijs aan te pakken. De stukken laten zien dat er complete chaos heerste en iedere vorm van daadkracht en leiderschap ontbrak.

Het plan van het ministerie van OCW zou volgens onderwijswetenschappers “een schot hagel” zijn. Iets wat ook binnen het eigen ministerie wordt erkend. Over het idee om scholen de vrijheid te geven om 170.000 euro naar eigen inzicht te besteden, zegt een OCW-ambtenaar: “In de kern maak ik me zorgen over de effectiviteit en doelmatigheid van dit plan. (..) Het lijkt op: laat duizend bloemen bloeien strategie en ieder voor zich gaat het wiel uitvinden. We weten dat scholen achterstandsmiddelen vooral willen besteden aan kleinere klassen en onderwijsassistenten, bepaald niet de meest kosteneffectieve interventies.”

Het ministerie van Financiën, nou niet bepaald de club die echt van experimenteren houdt, pleitte vlak voor publicatie van het plan zelfs nog voor radicalere ideeën zoals bijvoorbeeld: alle leerlingen een jaar over laten doen. Maar zij maakten zich dan weer vooral druk over de beeldvorming. Het moest dan niet ‘zitten blijven’ of ‘doubleren’ heten, maar het moest een ‘bonusjaar’ worden genoemd. Ook moest het geld zo snel mogelijk over de balk worden gesmeten, zodat het daadkracht zou uitstralen.

Het ministerie van Algemene Zaken vond op zijn beurt weer dat het ministerie van OCW te veel naar de mensen uit het werkveld luisterde. Zij waren van mening dat OCW gewoon grotere inzet en creativiteit van de scholen moest vragen.

Het hele spektakel is echt een belachelijke gang van zaken. Bij Financiën willen ze graag scoren met radicale ideeën. Bij Algemene Zaken vinden ze dat je de sector maar moet negeren en creativiteit af kunt dwingen (maar wel de verantwoordelijkheid op de sector af moet schuiven). En bij Onderwijs zelf lijken ze geen enkele vorm van inspiratie te hebben voor een degelijk plan. Het resultaat is een plan van 8,5 miljard euro, waarvan niet duidelijk is of het voldoende effect gaat hebben en waarbij de sector zélf geld moet bijleggen om studenten een extra jaar gratis reizen met het ov te kunnen geven. Belachelijk!

