Jan Roos zwaar onder vuur vanwege “MeToo-Roddelpraat” (LOL). Maar hij vecht terug: “Stronthoop!”

Zo! Jan Roos is vandaag weer eens trending in Nederland. De reden? Hij zou zich tijdens een uitzending van Roddelpraat misdragen hebben tegenover zijn eenmalige co-presentatrice, de zus van Dennis Schouten, die op dat moment in het ziekenhuis lag. Hoewel de aflevering al weken geleden is, is het ’t deugvolk blijkbaar nu pas opgevallen. En los dat ze gaan!

De hele aflevering kan hier gekeken worden. Maar dit is een korte impressie:

Stel dit is je vader pic.twitter.com/9VAIwf6UpZ — Nino (@NinodeVries) June 19, 2021

Met andere woorden, Jan was harde – heel harde – en vooral ook heel politiek-incorrecte grappen aan het maken. Het is echt niet mijn manier van doen, maar dit is écht niet uniek in Nederland. Dit soort grappen worden veel vaker gemaakt, en al helemaal door Jan. Als je zo gemakkelijk beledigd bent, nou, dan stel ik voor dat je gewoon – niet schrikken! – niet naar zijn program kijkt.

Hoe dan ook, ze gaan hier nu op los. Weken nadien. Waarom weken nadien? Omdat Jan nu iets gezegd over, niet schrikken, vrouwelijke voetbalanalisten. Die vindt hij maar niets. Omdat ze maar een beetje in de ruimte ouwehoeren. Volgens hem dan. Want ik heb natuurlijk geen mening over dat soort zaken.

Afijn, hij zei daar wat over. Vervolgens pakken de linkse feministen iets erbij om hem te beschadigen. Want dát is waar het ze om gaat.

Lieve mensen, sorry ik had het verkeerd gezien. Dat filmpje waarin Jan Roos de hele tijd met een groot rood hoofd dronkenoom-trek-es-aan-mijn-lul grapjes maakt tegen een meisje wat zo'n beetje met haar ogen rolt is satire op het sashimi-scherpst van de snede en heel erg grappig. — Stella Bergsma (@EinsteinBarbie) June 19, 2021

Jan Roos, zelf totaal mislukt, heeft kritiek op de vrouwelijke analisten van de NOS. Die wens je toch een bal in zijn kruis? Ook voor Derksen en Van der Grijp trouwens. — Nadia Bouras (@NadiaBouras) June 19, 2021

Zelfs Bart Nijman van GeenStijl doet een duit in het zakje. Hij schrijft er niet veel over, maar heeft een “vierleuk” gemaakt. “Help me,” staat er op het hoofd van Celine Schouten.

Oke, de grappen van Jan waren hard – ik vond ze te hard tijdens de uitzending. En ja, ik kijk die show élke keer, omdat Roddelpraat gewoon een heel slim gemaakte show is. Ik geniet ervan. Heel vaak is het héél erg grappig, en ze durven altijd dingen te benoemen waar anderen het liefst maar over zwijgen – juist vanwege die boze deugmeute’s.

Maar dit is verdorie Jan Roos. Dit is zijn humor. Als je Roddelpraat kijkt weet je dat hij grappen gaat maken. Als hij dat niet deed zou Roddelpraat niet half zo invloedrijk zijn als het is…. en het zou niet eens 10% hebben van de kijkers die de show steeds weer trekt. Het programma heeft cijfers, daar kan menig tv-programma alleen maar van drómen! 250.000 kijkers. 300.000 kijkers. 350.000 kijkers is zelfs volstrekt normaal.

En dat zint de deugsnorren niet. Want Jan Roos en Dennis Schouten die buiten de mainstream media om succesvol zijn? Dát kan en mág niet.

Afijn, gelukkig voor Jan is hij niet op zijn mondje gevallen. Hij slaat namelijk heel hard terug. Wat Bart Nijman betreft schrijft hij:

Deze stronthoop vroeg om verkrachtingsfantasieën en daardoor werd zijn website gecanceld door linkse meisjes. Huilen als een klein meisje. En nu dit. @geenstijl is stuk. @bartnijman een hoopje ellende. https://t.co/aYyZ8jDifE — Jan Roos (@LavieJanRoos) June 19, 2021

“Deze stronthoop vroeg om verkrachtingsfantasieën en daardoor werd zijn website gecanceld door linkse meisjes. Huilen als een klein meisje. En nu dit. Geenstijl is stuk. Bart Nijman een hoopje ellende.”

Ook andere online critici worden aangepakt door Jan:

Hahahahahahaha. Ze zijn echt knettergek. Aangifte van wat, trutje? https://t.co/LqZJR9xuPg — Jan Roos (@LavieJanRoos) June 19, 2021

En:

Zijn de azijnmeisjes al aan de wijn? Daar worden die theemutsen meestal wat gezelliger van. — Jan Roos (@LavieJanRoos) June 19, 2021

Kijk eens, zure linkse sloten. Deze was van na de uitzending. Arme kind was totaal van slag. Hahahahaha! pic.twitter.com/Pv4rMzCpMg — Jan Roos (@LavieJanRoos) June 19, 2021

Hier is een idee: wat vinden we ervan dat we programma’s die we niet willen zien omdat we ze aanstootgevend vinden, gewoon niet kijken… en dat mensen die daar geen last van hebben, ze wél gewoon kijken? En dat we mensen vrij laten – ook om zichzelf te zijn? En dat we, oh God!, niet roepen dat mensen gecanceld moeten worden omdat ze toevallig andere waarden hebben…

En dat mensen die Deugen heel belangrijk vinden voor de verandering niet gaan huilen omdat een ander een, schrik niet, ander gevoel voor humor heeft?

Ja?

Mooi.