Jeugdzorg loopt op de klippen, Brabant kan kinderen geen veilig onderkomen meer geven

De situatie in de sector Jeugdzorg wordt steeds nijpender, dat blijkt uit de cliëntstop die Jeugdbescherming Brabant (JBB) vanaf maandag in gaat stellen. Kinderen die door de rechter onder toezicht of voogdij zijn gesteld, kunnen nergens in die provincie meer terecht omdat er te weinig jeugdbeschermers zijn.

Afgelopen woensdag stuurde JBB alle wethouders in Brabant een brief waarin zij meedeelden dat de rek er echt helemaal uit is, stelt Follow The Money. De eerstkomende drie maanden kunnen kinderen in nood niet bij hen terecht. “De werkdruk is hoog, het ziekteverzuim neemt toe, het verloop groeit, we krijgen nauwelijks reacties op vacatures en detacheringsbureaus hebben ook geen mensen meer”, aldus de JBB. Dat zijn exact dezelfde redenen als waar al jaren voor wordt gewaarschuwd, en toch gebeurt er niks.

Brabant is niet de eerste provincie waar zo’n signaal is afgegeven, Zeeland kampt namelijk met praktisch dezelfde problemen. En het lijkt erop dat deze situatie zich overal in Nederland voordoet, al is het op dit moment nog niet overal even ernstig. Maar the writing is on the wall, want ook in het oosten van het land zijn al signalen te horen van jeugdzorgorganisaties die te weinig geld krijgen van de gemeente, hun personeel zien vertrekken (en soms opnieuw in moeten huren als zzp’er) en zich steeds meer richten op de zwaarste doelgroepen omdat die het meeste opleveren. Dit is echt flink mis aan het gaan, zonder enig zicht op verbetering.