Justitie bevestigt: veilige landen-asielzoekers nauwelijks te bedwingen na hun asociale en criminele uitbarstingen

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft een nieuw rapport uitgebracht naar aanleiding van een nieuw onderzoek naar overlastgevende asielzoekers. En wat blijkt? Asociale en criminele asielzoekers zijn nauwelijks te corrigeren, behalve als er daadwerkelijk ingegrepen kan worden.

Marokkanen, Algerijnen, Libiërs en Tunesiërs, beter bekend als de asielzoekers uit ‘veilige landen’, zijn de grootste probleemveroorzakers. In de normale azc’s blijven ze asociaal en crimineel gedrag vertonen, waarschijnlijk ook door het feit dat boa’s en ander veiligheidspersoneel nauwelijks mogen ingrijpen, zo staat in Het Parool.

Er is echter ook een speciaal centrum voor meerderjarige asielzoekers in Hoogeveen. Medewerkers hebben daar wél de mogelijkheid om sancties op te leggen en zelfs fysiek in te grijpen. Het resultaat? Een aanzienlijk stuk minder overlast.

De Inspectie bevestigt dus eigenlijk nu pas wat de rest van Nederland allang wist: niets doen helpt niet, wel wat doen helpt wel. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, zelf ook koningin van het niets doen, krijgt nu vanuit Inspectie het advies om COA-medewerkers meer bevoegdheden te geven en op te leiden zodat ze daadwerkelijk kunnen (en mogen) ingrijpen.

Dat zou al een hele verbetering zijn, maar het is natuurlijk nog steeds een pleister voor een etterende wond. De Nederlandse overheid krijgt het namelijk nog steeds niet voor elkaar om dit soort illegale asielzoekers terug te sturen, puur omdat het land van herkomst niet meewerkt en eigenlijk tegen Nederland zegt: ‘Laatst aangeraakt!’

De situatie blijft dus onverminderd droevig, maar langzaam maar zeker wordt het probleem in ieder geval erkend door de overheid zelf. Nu alleen nog een kabinet dat de harde campagneretoriek van de VVD ook daadwerkelijk om gaat zetten in beleid waarmee veiligelanders daadwerkelijk mogen gaan genieten van de zomerzon in hun eigen, veilige land…