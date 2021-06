Kerkgangers boos: kerk sluit gedwongen de deuren

Katholieke kerkgangers in het oosten van het land zijn bepaald niet te spreken over een nieuwe ontwikkeling in hun regio. Hun kerk wordt namelijk gedwongen gesloten. Dit vanwege kostenbesparingen. Gek, vinden ze dat, want even verderop mag een andere kerk wel openblijven.

Volgens de NOS begint er stress te komen in de katholieke kerk in het oosten van het land. Plattelanders zien hun lokale kerk namelijk verdwijnen, terwijl kerken in de steden wél openblijven. Dat vinden ze gek. Want de mensen “in de provincie” zouden juist financieel veel meer bijdragen aan De Kerk dan de (katholieke) stadsbewoners.

Johan Schintz van de geloofsgemeenschap in Schalkhaar stelt bijvoorbeeld dat zijn medeplattelanders letterlijk voor miljoenen euro’s aan inkomsten hebben gezorgd in de fusie met de plattelandskerken en de Broederkerk in Deventer. Ondertussen zouden de stadskerkgangers weinig tot niets hebben bijgedragen. Hij heeft het over een verhouding van 90% tegenover 10%.

De Broederenkerk is per 1 april benoemd tot parochiekerk en mag daarom openblijven. Maar in het verleden was dat juist de rol van de kerk in Schalkhaar, waar mensen nog daadwerkelijk trouw naar de kerk gaan en met een vrolijk gemoed geld afstaan aan de kerk.

En dit is alles behalve de enige kerk waar er debat over is in het oosten des land. In veel gevallen vinden er fusies plaats, of hebben er fusies plaatsgevonden, waarna lokale kerken de deuren moesten sluiten.