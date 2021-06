Khadija Arib neemt touwtjes van PvdA-fractie in handen: ‘Dat is het probleem, ze bemoeit zich met álles!’

Sinds Khadija Arib de strijd om de voorzittershamer van de Tweede Kamer verloor, is ze weer ‘gewoon’ lid van de PvdA-fractie. Bij veel debatten is ze nog niet aanwezig geweest sinds ze haar positie aan Vera Bergkamp (D66) verloor, maar dat komt omdat ze achter de schermen bijzonder druk is in de Kamerfractie van haar partij.

Dat zegt onder meer haar fractiegenoot Henk Nijboer in het AD, die reageert op een vraag over waarom Arib nog geen portefeuille toebedeeld heeft gekregen: “Tja, dat is precies het probleem. Ze heeft geen portefeuille. Ze bemoeit zich met álles.” Nijboer en zijn partijgenoten benadrukken dat Arib de vier nieuwe PvdA-parlementariërs coacht, en Kamermedewerkers merken op dat Arib al hun nota’s en aantekeningen tot zich neemt.

PvdA’ers verwachten dat de partij haar in september van een eigen portefeuille zal voorzien. Zelf wil ze iets doen met democratie en de rechtsstaat, maar het zou in werkelijkheid ook iets heel anders worden, geven ze toe: “Ze kan alles krijgen wat ze wil.”

