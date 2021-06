Kiesraad gaat akkoord met alweer afschaffen van het briefstemmen

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kon door zeventigplussers voor het eerst gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de stem per brief uit te brengen. Dat was ook meteen voor het laatst, als het aan de Kiesraad ligt. Het overheidsorgaan dat de regie heeft in Nederlandse verkiezingen reageert namelijk positief op het voorstel van minister Ollongren om de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 zo aan te passen dat er geen mogelijkheid meer is om te briefstemmen.

Alhoewel Ollongren tevreden is over hoe het briefstemmen verliep in maart, zijn de besmettingscijfers dermate laag dat de mogelijkheid om per post deel te nemen aan verkiezingen niet meer nodig is. De Kiesraad wil ook het aantal volmachten weer beperken tot twee in plaats van drie, en het vervroegde tellen van de stemmen niet meer mogelijk maken.

De eerstvolgende verkiezingen in Nederland zullen gemeenteraadsverkiezingen zijn, tenzij er nog voor aankomend najaar vervroegde Tweede Kamerverkiezingen worden uitgeschreven.