Kijk! Hoofdredacteur Michael van der Galien over het CDA en Omtzigtgate: ‘De meest kwaadaardige partij van Nederland’

Op Twitter deelde DDS-hoofdredacteur Michael van der Galien vandaag een korte videorant die hij snel opnam uit woede over de manier waarop Pieter Omtzigt behandeld is bij het CDA. De manier waarop het CDA is omgegaan met Pieter Omtzigt is, zegt hij in de video, “wanstaltig.” Het CDA is, vat hij samen, “overduidelijk de meest kwaadaardige, hypocriete partij van Nederland.”

“Wat een ontzettend kwaadaardige partij is dat tegenwoordig,” aldus Van der Galien. “Natuurlijk was het altijd al erg, maar tegenwoordig is het echt vreselijk. Dat mensen zo kunnen omgaan met hun eigen Kamerleden… ik had het nooit gedacht.”

Vervolgens raadt hij mensen aan om het document dat geschreven is door Omtzigt zelf ook even te lezen. Dat kan hier, via GeenStijl. “Mijn oren klapperden” zegt Van der Galien over toen hij dat rapport las, “of eigenlijk: mijn ogen begonnen bijna te tranen. Het CDA is overduidelijk de meest kwaadaardige, hypocriete, walgelijke partij van Nederland. Ze hebben Pieter Omtzigt willens en wetens gesloopt. Gesloopt.”

“Dat ‘christen,’ die ‘c’ kunnen ze wel weghalen uit hun naam,” sluit Van der Galien zijn rant af.

