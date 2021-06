Klimaatextremisten Urgenda opnieuw naar rechter om Nederlandse Staat aan te klagen: ’Dwangsom kan tussen 100 miljoen en 2 miljard euro uitkomen’

Na de eerste Urgenda-zaak en het recente Shell-vonnis hebben de klimaatextremisten van Urgenda de smaak te pakken. Zojuist bij het NPO programma Buitenhof kondigde Marjan Minnesma aan dat de organisatie opnieuw naar de rechter stapt om de Nederlandse Staat aan te klagen. Ze verwachten een dwangsom te kunnen afdwingen van tot wel twee miljard euro.

Opnieuw stapt de bemoeizuchtige klimaatorganisatie Urgenda naar de rechter om te gaan kissebissen over de Nederlandse CO2-reductie, die in hun ogen niet rap genoeg gaat. In het programma Buitenhof zei dat Minnesma niet te “willen rollenbollen over straat” met Nederlandse ministers, maar ondertussen wil ze via de rechter een dwangsom afdwingen. Want de Staat zou bewust het vorige vonnis niet uitvoeren – maar ondertussen worden wij allemaal onderworpen aan peperduren klimaatmaatregelen en Europese klimaatfondsen.

‘We gaan waarschijnlijk ook naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om daar een klacht in te dienen tegen Nederland, dat één van de pijlers van de rechtsstaat niet nakomt’, aldus Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda in #buitenhof pic.twitter.com/uEQh7Tzp9p — Buitenhof (@Buitenhoftv) June 27, 2021

“Er gebeurt niet wat nodig is, blijkbaar moet je dan terug naar de rechter”

De reden waarom Urgenda teruggaat naar de rechter is omdat de overheid niet heeft gedaan wat de rechter heeft opgedragen. Volgens de Urgenda-voorvrouw is de overheid de ‘constitutionele hoffelijkheid’ niet nagekomen – de Staat zou expres de eisen van de rechter naast zich hebben neergelegd. En dus probeert Urgenda het nu via een dwangsom.

Terwijl de overheid met Rutte de laatste jaren al flink wat heeft toegeven aan de gekte van de klimaatrebellen blijkt dit nog steeds niet genoeg te zijn. Via ons rechterlijke systeem gaat men nu proberen om de overheid opnieuw op het matje te roepen. Door middel van een (hoge) dwangsom hopen ze de overheid wakker te schudden. Helaas worden de kosten van deze dwangsom gewoon verhaald op de belastingbetaler; het is nu echt niet zo dat Rutte en consorten van deze bedreiging slecht gaan slepen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondertussen is het goed zichtbaar hoe machtig de ‘groene lobby’ en de desbetreffende belangenorganisaties zijn geworden. Nu ze in vrij korte tijd tweemaal een gunstige rechterlijke uitspraak hebben kunnen afdwingen ligt de weg open naar nog meer ‘groene vergelding’. Dit soort bezeten clubjes stoppen niet voordat iedereen, in hun ogen, klimaatneutraal leeft – wat dat ook moge betekenen.