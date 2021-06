Klungelend Hugo de Jonge-ministerie blijft moeilijk doen over geel boekje: alleen EU-vaccinatiebewijs wordt erkend

Het door Hugo de Jonge geleide ministerie van Volksgezondheid heeft geen enkele boodschap aan praktische oplossingen en probeert alles volgens hun eigen bewijzen te doen, ook wanneer dat boekje nog niet bestaat. ‘Het Nederlandse gele boekje is geen geldig vaccinatiebewijs,’ zegt het ministerie, ook al erkent de WHO het wél.

Bij het ministerie van Hugo de Jonge heerst een bureaucratische tunnelvisie van jewelste. Nederland heeft al het gele boekje, waar coronavaccinaties ook in kunnen worden geregistreerd. De GGD’s maken hier al gebruik van en de WHO erkent het ook als geldig bewijs. Alle obstakels zijn dus in principe weggenomen. En al helemaal als je bedenkt dat diverse Europese vakantielanden (Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, etc.) zelfs adverteren met ‘geen vaccinatiebewijs nodig.’ Dat meldt Nu.nl.

Maar nee, het ministerie van Volksgezondheid moet weer moeilijk doen en dwars gaan liggen, want zij geilen op het Europese digitale vaccinatiebewijs van de Europese Unie, waar pas op 15 juni een besluit over wordt genomen. Op 21 juni zouden de overeengekomen richtlijnen dan waarschijnlijk pas van kracht worden.

“Het is heel handig om in het buitenland te weten of te kunnen tonen welke vaccinaties iemand heeft gehad”, legt een woordvoerder van De Jonge uit. “En sommige landen nemen wel genoegen met zo’n boekje als bewijs voor een vaccinatie tegen de gele koorts. Maar voor de coronaprikken heeft het boekje in dat opzicht geen waarde.”

Laten we dus inderdaad wachten op een compleet nieuw systeem waar niemand op zit te wachten, terwijl we al een breed erkend systeem hebben dat al jaren prima heeft gewerkt… Goed idee, joh!

