Leeglopend CDA in totale paniekmodus: Ank Bijleveld gaat met “heel team” vertrekkende partijgenoten bellen

Het CDA begint het effect van het geklungel van hun partijbestuur en partijleider Wopke Hoekstra nu echt te voelen. Het vertrek van Pieter Omtzigt was voor partijleden de druppel om hun lidmaatschap op te zeggen. De situatie is kennelijk ernstig genoeg om de hulp van CDA-Defensieminister Ank Bijleveld en een heel belteam in te schakelen, in de hoop de vertrekkende partijgenoten van gedachten te laten veranderen.

Bijleveld zegt dat het wel meevalt hoeveel leden afscheid nemen van de partij, maar we weten allemaal dat je dit niet doet als het maar om een tiental mensen gaat. Bijleveld is samen met interim-partijvoorzitter Marnix van Rij en Wopke Hoekstra druk bezig om dagelijks met honderden CDA-leden te praten over de toekomst van de partij, en schijnbaar weten ze de groep twijfelaars op die manier niet te overtuigen.

Als het echt mee zou vallen dan had de partij zonder moeite (en zelfs met trots) tussentijdse updates gegeven over het ledenaantal, maar dat doen ze dus niet meer. Nee, in plaats daarvan hangt Bijleveld makkelijk anderhalf uur met twijfelende leden aan de telefoon om haar partij van de ondergang te redden. Ze zegt: “Ik merk dat de leden positief zijn en dat het in de loop van zo’n uur, anderhalf uur ook kantelt. Dat mensen allemaal zoiets hebben: we zetten de schouders eronder, het zal ons niet gebeuren dat de christendemocratie niet zal voortbestaan.”

De hele operatie is uiteraard een belachelijk zwaktebod. Want de christendemocratie binnen het CDA is allang op sterven na dood, en geen telefoontje van Bijleveld naar boze leden kan daar enige verandering in brengen. Deze operatie met belteams draait dus maar om één ding: snel kiezers binnenboord houden voordat het CDA-rapport van de commissie-Spies uitkomt en het partijcongres is geweest. Dat gaat namelijk waarschijnlijk voor een nog veel grotere leegloop zorgen. En dan valt er weinig meer te verbergen.