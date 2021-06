Legaal online casinospellen spelen in Nederland

We kennen Nederland voornamelijk van de vrijheden die ons kikkerlandje te bieden heeft. Van drugs tot prostitutie, alles is mogelijk. Alleen wanneer het op online gokken aankomt wordt het toch wat strikter. Nederland laat het namelijk (nog) niet toe om online legaal een gokje te wagen. De vraag die dan ook bij iedereen leeft: wanneer is het dan wel mogelijk om te spelen in een best online casino? We gaan hier op deze pagina verder op in dus lees snel verder!

Online casino’s in Nederland

Om direct met de deur in huis te vallen: Nederlandse online casino’s zijn bijna niet te vinden. En als je er één hebt gevonden dan is deze helaas niet zo aantrekkelijk en spannend als de online casino’s die gevestigd zijn in het buitenland.

Het goede nieuws is dat het in Nederland toegestaan is om legaal te spelen in één van de vele online casino’s in het buitenland. Dus als je hebt besloten dat het tijd is om één van de best online casino’s uit te proberen dan dien je even over de virtuele grenzen te kijken.

Wet- en regelgeving voor online gokken in Nederland

Zoals al eerder vermeld, zijn de online gokwetten in Nederland veel strenger dan de andere regels voor andere entertainment activiteiten. De Nederlandse regering doet veel moeite om de online gokindustrie onder controle te houden. De voornaamste reden hiervoor is dat de Nederlandse Staat namelijk eigenaar is van het enige casino dat legaal casino spellen mag aanbieden op het vasteland. Er zijn in totaal 14 locaties in Nederland waar je een dergelijk casino kan vinden.

Met de opkomst van de online casino mogelijkheden op het internet wordt het steeds moeilijker voor de Nederlandse regering om de monopoliepositie van Holland Casino in stand te houden.

Is online gokken toegestaan in Nederland?

Net als in veel andere Europese landen, maakt de Nederlandse online kansspelwet online gokken legaal, maar onder het staatsmonopolie. Het betekent dat je alleen met echt geld kan spelen in de legale online casino’s van de staat, terwijl gokken in de internationale online casino’s verboden is.

Wat veel mensen niet weten is dat Nederland een Kansspelautoriteit (KSA) heeft. Deze autoriteit zorgt voor het uitgeven van licenties, het opleggen van boetes en het controleren van alle legitieme online casino’s.

Ondanks de online kansspelwetgeving en de invoering van de KSA is de overheid er niet echt in geslaagd om buitenlandse online casino sites te blokkeren voor Nederlanders. De Nederlandse overheid dreigt altijd met boetes uit te delen, maar deze kunnen alleen worden opgelegd aan de casino’s en niet aan de spelers zelf.

De geschiedenis van gokken in Nederland

Ook Nederlanders houden wel van spanning en sensatie. Het is daarom niet zo vreemd dat één van de eerste loterijen in de wereld, De Nederlandse Staatsloterij, opgericht was in het begin van de 18e eeuw. Sindsdien heeft de gokindustrie in Nederland niet stilgestaan en het ziet er naar uit dat veranderingen in de nabije toekomst een feit zullen zijn.

In 2005 is het online gokken in Nederland pas echt gereguleerd. Juridische stappen werden namelijk voor het eerst genomen in 2005 toen de Hoge Raad der Nederlanden alle online gokactiviteiten in het land verbood en daarmee online casino’s voor Nederlandse spelers illegaal maakte. Internationale online casino-exploitanten probeerden zich te verzetten tegen het besluit. Ze beweerden dat Nederland de wetten van de EU schond, maar de Nederlandse regering was compromisloos.

Om één of andere reden is de houding van de Nederlandse regering snel veranderd toen de KSA in 2013 het wetsvoorstel opstelde dat online gokken in Nederland zou legaliseren. De casino’s zouden dan toestemming krijgen om licenties voor online casino’s aan te vragen.

Volgens dit concept moest de online gokmarkt tot 2015 meer geliberaliseerd worden, maar dit verliep helaas niet als verwacht. De wet werd pas in 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en de vervaldatum voor de legalisatie van online casino’s in Nederland werd verschoven naar 2019.

Tot Slot

Tot 2021 was het in Nederland legaal om bij online casino’s met een Europese licentie te spelen. Nu, 10 jaar na de eerste conceptwet, is de nieuwe kansspelwetgeving in Nederland is goedgekeurd. Dit betekent dat de KSA in 2021 kan beginnen met het uitgeven van vergunningen. In het najaar van 2021 zal het dus mogelijk zijn om legaal in online casinos te spelen in Nederland. Goed nieuws dus voor de buitenlandse casino aanbieders. Zij kunnen namelijk een vergunning aanvragen bij de KSA en legaal casino spellen aanbieden in Nederland.

De vergunningen worden trouwens niet zomaar aan iedereen uitgegeven. Als je als online casino site in Nederland wil actief wil zijn, dien je aan de strenge eisen van de KSA te voldoen. De KSA kijkt onder andere naar de privacy, veiligheid van data, preventiebeleid voor gokverslaving, hoge uitkeringspercentages, etc. Casino liefhebbers kunnen dus met een gerust hart toezien hoe de buitenlandse online casino sites langzamerhand de Nederlandse casinomarkt betreden.