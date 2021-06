‘Leider van islamistische terreurorganisatie Boko Haram is dood’

De leider van de islamistische terreurgroep Boko Haram is overleden. Dat meldt ISWAP, een andere terroristische organisatie die met Boko Haram in een strijd verwikkeld is. In een geluidsopname waarop ISWAP-strijders te horen zijn, kondigen zij de dood van Abubakar Shekau aan. Dat meldt Reuters.

Shekau zou zichzelf hebben opgeblazen toen hij op het punt stond gevangengenomen te worden. “Hij verkiest kwellingen in het hiernamaals boven kwellingen op aarde,” aldus ISWAP in het audiofragment. Bekenden van de terreurgroep zeggen dat de stemmen op de opname in ieder geval identiek zijn.

Boko Haram-leider Shekau leidde zijn beweging jarenlang in een strijd met de Nigeriaanse overheid, waarbij de terreurgroep langzamerhand een heel gebied in het noordoosten van het land in handen kreeg. De verwachting is dat na de dood van Shekau de strijders van Boko Haram en ISWAP onder één vlag zullen verdergaan.

