Leuker kunnen we het niet maken, maar wél propagandistischer: Beau laat zich live in de uitzending vaccineren

Deugen, zoveel deugen. Wat is het ongelooflijk om te zien. Vaccineren is een soort van Deughobby geworden. Laat je je inenten, dan Deug je. Dan ben je een goed Mensch. En dus laat het Deugvolk hun prik steeds publiekelijker zetten. Kom er maar in, Beau.

Vanavond laat Beau van Erven Doorns zich publiekelijk inenten tegen het coronavirus. Jawel, tijdens zijn eigen show krijgt hij “de prik.” Je denkt ongetwijfeld dat het een grap is, dat zoveel exhibitionisme zelfs te ver gaat in 2021. Dat zoiets alleen verzonnen kan worden door gefrustreerde filmproducenten.

Nee. Hij doet het echt.

Zoals opiniado Ebru Umar tweet, “Zoveel deugpunten dat ik me afvraag: hoeveel krijgt hij ervoor betaald?”

Zoveel deugpunten dat ik me afvraag: hoeveel krijgt hij ervoor betaald? https://t.co/fvJ8aQLXQb — Ebru Umar (@umarebru) June 3, 2021

De “prik” wordt erin gezet door Ernst Kuipers, die ondertussen natuurlijk een BN’er is, want net als veel andere medische experts heeft hij de coronacrisis met beide handen aangegrepen op een huiskamerfiguur te worden. Als je dacht dat tv-presentatoren egotrippers pur sang zijn (hallo Beau!), nou, die kunnen nog het één ander leren van medici als Kuipers. Dat dacht ik een jaar geleden ook niet, maar een jaar na dagelijks tegen die koppen aangekeken te hebben ben ik genezen van mijn naïviteit.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En wat Deugen ze geweldig met zijn allen. Nog even en ze Deugen ons allemaal een depressie in.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!