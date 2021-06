Martin Bosma (PVV) ontmaskert het CDA: ‘Ze stemden deze week vóór de EU vlag én voor Critical Race Theory!’

PVV-Kamerlid (en ondervoorzitter van de Tweede Kamer) Martin Bosma is deze week ernstig teleurgesteld geraakt in het CDA. De partij van Wopke Hoekstra gaat namelijk helemaal mee in de deugpolitiek van links. Bosma’s conclusie is méér dan terecht: “Abraham Kuyper is dood.”

Het CDA was ooit een partij die de christendemocratische waarden hoog in het vaandel had staan. Oké, het was geen oerconservatieve partij, maar het was wel een middenpartij die zich duidelijk baseerde op ouderwetse christelijke waarden.

Welnu, die tijd is niet meer. En nee, dat vind ik niet alleen, die mening wordt gedeeld door Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV). Want die heeft even gekeken naar het stemgedrag van het CDA deze week, en daarbij is het hem opgevallen dat de partij steeds weer meegaat in het narratief van deugend, woke, BLM-links.

“Het CDA stemt deze week: vóór de critical race theory,” aldus Bosma, “vóór de EU-vlag in de Kamer, vóór het verwijderen van blanke componisten uit het Concertgebouw.” Zijn conclusie liegt er niet om: “Abraham Kuyper is dood.” Kuyper was, natuurlijk, de grondlegger van de Anti-Revolutionaire Partij, de protestantse partij die later (met andere partijen) evolueerde in het CDA.

Het ergste hiervan is, natuurlijk, dat het CDA een ronduit racistische partij is geworden. Dat de ‘christendemocraten’ eurofiel tot op het bot zijn wisten we al langer. Maar ‘critical race theory’ is écht racistisch. De leer gaat er namelijk vanuit dat blanke mensen inherent en automatisch racistisch zijn ten opzichte van mensen met een andere huidskleur. Daarom moeten blanken geïndoctrineerd worden met een zogenaamd “anti-racistisch gedachtegoed.” Het is eigenlijk de leer van de erfzonde, maar dan op buitengewoon en uitgesproken onchristelijke wijze.

Deze leer is deze week per motie omarmd door het CDA. De partij is wat dat betreft gewoon niet meer te onderscheiden van D66 en GroenLinks, ironisch genoeg historisch gezien twee christendom-hátende partijen.

Geen wonder dat het CDA op een magere 6 zetels in de peilingen staat. Als Wopke Hoekstra nog even zo doorgaat is er straks écht niets meer over van die club, die ooit een onbetwist abonnement had op de positie van grootste partij van Nederland. Allemaal dankzij de ultra-progressieve fratsen van zijn flink uitgedunde fractie.