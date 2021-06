Megabonus-uitkerende reisgigant Booking.com stort €65 miljoen terug op rekening Rijksoverheid

Booking.com, dat deze week in het nieuws kwam omdat ze €100 miljoen aan coronasteun hadden gekregen, maar voor maar liefst €28 miljoen aan bonussen uitkeerden, gaat een groot deel van de overheidssteun die ze ontvingen toch terugbetalen aan de Rijksoverheid. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend, nadat het bonusbeleid van de in Nederland gevestigde reisgigant voor ophef zorgde in de media.

Volgens het bedrijf zijn de vooruitzichten stabiel genoeg om zeker te weten dat €65 miljoen kan worden teruggegeven aan de staatskas: “Met de maatschappelijke vraag die ons nu gesteld wordt, en terwijl we op weg zijn naar herstel, halen we deze beslissing naar voren en hebben we besloten de NOW-subsidie terug te betalen.”

De afgelopen week verwijderden veel Nederlanders hun profiel op de website, uit protest tegen het in hun ogen buitensporige bonusbeleid.

