Mercedes neemt Russell aan als nieuwe coureur, ten koste van Bottas: ‘Snel handelen’

De kans neemt zienderogen toe dat Valtteri Bottas zijn positie als Formule 1-coureur bij Mercedes spoedig zal moeten opgeven aan George Russell van Williams. Dat zeggen racemedia als Sky Italia en RTL Deutschland. Bottas is momenteel in het laatste jaar van zijn contract bij Mercedes, en heeft geen hoop op een verlenging daarvan. Bottas staat momenteel op een teleurstellende zevende plek staat in het klassement, ver achter teamgenoot en huidige nummer twee Lewis Hamilton.

Mercedes zou daarom nieuwe pit in hun coureursduo willen gooien, en dat zou dan ten koste gaan van Bottas. Williams-directeur Jost Capito houdt z’n kaarten voorlopig tegen z’n borst: “We gaan ervan uit dat George bij ons blijft tot het einde van het seizoen, maar alles is open en ik sluit niks uit. Als het nodig is kan er snel gehandeld worden, want ik heb een goede relatie met Toto [Wolff van Mercedes, red.].”