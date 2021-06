Ministerie van Financiën (onder leiding van Wopke Hoekstra) raakte expres bewijs en memo over toeslagenaffaire kwijt

Het hoge woord is eruit: Het Ministerie van Financiën is ´doelbewust´ een memo kwijtgeraakt over de toeslagenaffaire. Sterker nog: Ze hebben dat nu zelf toegegeven na vragen van RTL Nieuws en Trouw, kort na het opstappen van ex-CDA´er en klokkenluider Pieter Omtzigt.

Afgelopen vrijdag berichten dagblad Trouw en nieuwsmedium RTL Nieuws al over topambtenaren van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën die zouden hebben gelogen over de parlementaire ondervragingscommissie omtrent de kinderopvangtoeslag.

Uit een nieuwe reconstructie van die (in dit geval) scherpzinnige media blijkt nu dat het Pinokkio-gedrag van de bewuste instanties eigenlijk al sinds 2017 meetbaar was. Zij het niet dat de topambtenaren en de Belastingdienst deze feiten zorgvuldig onder het tapijt wisten te vegen. Tot het vertrek van klokkenluider Pieter Omtzigt, eerder deze week.

RTL Nieuws schrijft: ¨Uit een reconstructie blijkt dat een memo uit 2017, waarin al geconcludeerd werd dat ouders in de toeslagenaffaire compensatie moesten krijgen, in 2019 opnieuw verdween. Een lagere ambtenaar stelde voor om het memo niet te archiveren.¨

We kunnen dus feitelijk concluderen dat bepaalde topambtenaren van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën hebben gelogen bij de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag.

Waarom deze hele zaak vooralsnog niet tot ophef heeft geleid is een raadsel, maar doet wel denken aan bepaalde hogere machten binnen het Haagse Binnenhof. Laat het opstappen van Omtzigt alsjeblieft een ommekeer brengen in bestuurlijk Nederland, want op deze manier zitten we bijna derhalve opgescheept met een bestuurlijke impasse.