Mogelijk derde of vierde coronaprik voor kwetsbare Nederlanders: ‘Met extra vaccin of twee goed beschermd’

Een groep artsen wil dat Nederland bepaalde mensen ook voor een derde of vierde keer inent tegen het coronavirus. Dat zeggen ze in het Algemeen Dagblad, waar ze pleiten voor een vaccinatieregime voor mensen met een immuniteitsstoornis.

De medici hebben namelijk gezien dat sommige dubbelgevaccineerde mensen toch nog in het ziekenhuis belanden. “En dat zijn allemaal mensen met een onderliggende afweerstoornis,” aldus AMC-infectioloog Bram Goorhuis. Voor hen zou het vaker toedienen van een coronavaccin kunnen helpen, denkt hij.

Zijn redenatie gaat terug op mensen die een stamceltransplantatie ondergaan, en daarna tegen diverse ziektes vaker ingeënt moeten worden. “Zij krijgen ook meerdere vaccins tegen bepaalde ziektes toegediend, en we zien dat dat goed werkt.”

Er is momenteel nog geen wetenschappelijk bewijs, of een oordeel van het EMA of de Gezondheidsraad, dat suggereert dat Nederland moet beginnen met het toedienen van derde of vierde prikken.

