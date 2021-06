Mosterd na de maaltijd: overheid komt eindelijk met garantieregeling voor evenementen

Het heeft even geduurd maar daar is ‘ie dan: de Garantieregeling voor evenementen. De ‘Tijdelijke regeling Subsidie evenementen Covid-19’, zoals het eigenlijk heet, is eindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie en gaat vanaf vandaag van start. Er is alleen één probleem: de regeling is veel te laat.

Het demissionaire kabinet had maanden geleden aangekondigd dat er een garantieregeling zou komen voor evenementen, om ervoor te zorgen dat organisatoren het aan zouden durven om die te organiseren. Het idee was om het Rijk garant te laten staan voor gemaakte kosten wanneer een evenement door coronabeperkingen niet door kon gaan.

Dat klinkt allemaal heel nobel en mooi, vooral omdat er 385 miljoen euro voor is gereserveerd (Rijksoverheid.nl), maar de praktijk is anders. Maandenlang hebben organisatoren hélémáál niets van de betrokken ministeries en ministers gehoord over hoe het er voor stond met die regeling en wat überhaupt de voorwaarden zouden zijn. Met als resultaat dat veel organisatoren het niet aan durfden om hun evenementen door te laten gaan.

Zelfs grote evenementenorganisaties durfden het niet aan. Zie bijvoorbeeld het bericht van Zwarte Cross op 16 juni: “Onzekerheid over het waarborgfonds, onduidelijkheid over vergunningseisen rondom COVID bij grootschalige evenementen, personeelstekorten binnen de evenementenbranche en beperkte beschikbaarheid van materialen hebben een rol gespeeld bij het nemen van dit besluit.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Door een trage start vanuit het kabinet, gebrek aan berichtgeving vanuit ministeries en de stroperige bureaucratie in Brussel, vallen een heleboel organisatoren nu buiten de boot. Lekker bezig jongens!