München verlicht allerlei gebouwen in regenboogkleuren wegens wedstrijd met Hongarije

Alhoewel de UEFA het verbiedt dat vanavond de plaatselijke voetbaltempel Allianz Arena in regenboogkleuren wordt opgelicht om te protesteren tegen het nieuwe anti-homobeleid van Hongarije, zullen verschillende andere gebouwen in de Duitse stad wél oplichten in de kleuren van de LHBTI-vlag.

Dat maakte de burgemeester van de plaats, Dieter Reiter, bekend. Het stadhuis en een vlakbij de Arena gelegen windmolen zullen worden verlicht in alle zeven kleuren van de regenboog. Reiter noemt het “beschamend” dat de UEFA een “signaal van tolerantie” verbiedt, en gaf daarom toestemming voor de bijzondere verlichting tijdens de interland Duitsland – Hongarije.

Behalve München doet ook een keur van andere Duitse steden mee met de regenboogverlichting: de stadions van Keulen, Frankfurt, Berlijn, Wolfsburg, Augsburg, Hannover, Dresden en Düsseldorf zullen allen in felle kleuren schitteren als onze oosterburen mogen voetballen tegen het land van Viktor Orbán.