NCTV waarschuwt voor geflipte cyberterroristische coronawappies: ‘Ze willen instanties in kwaad daglicht zetten’

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt in een nieuwe dreigingsanalyse voor de gevaren van steeds zwaardere digitale aanvallen. Daarnaast beweren ze ook dat “tegenstanders van Covid-19 maatregelen” eropuit zijn om digitale aanvallen uit te voeren tegen overheidsintanties “of partijen met andere ideeën”.



De NCTV lijkt hun waarschuwing voor een reëel probleem te hebben vermengd met een denkbeeldige vijand die het op de overheid heeft gemunt. In hun dreigingsanalyse spreken ze eerst over digitale aanvallen, specifiek ransomware, en hoe dit een probleem vormt, meldt De Telegraaf.

Ze vermelden er niet bij dat criminelen die ransomware gebruiken dat eigenlijk alleen kunnen doen doordat het systeem slecht beveiligd is of wanneer een of andere digibeet op een louche link klikt.

De NCTV doet net alsof de aanvallen ‘zwaarder’ zijn geworden, maar ‘geraffineerder’ is waarschijnlijk een beter woord. Qua systeembeveiliging en kennis over IT is het namelijk slecht gesteld met Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar hoe de GGD en het ministerie van Volksgezondheid om zijn gegaan met de beveiliging van persoonsgegevens. Treuriger dan dat werd het niet.

Maar alleen op het feit hameren dat onze overheid de ballen verstand heeft van IT en systeembeveiliging, heeft voor de NCTV waarschijnlijk niet het gewenste effect. En dus moet er een soort grote boze vijand worden gecreëerd. Want dat we ‘gewone’ criminelen hebben die je systeem platleggen en in ruil voor geld of Bitcoin hun software weer weghalen, dat is niet eng genoeg. Dus waar komt de NCTV mee aanzetten om hun punt kracht bij te zetten? Met de ‘coronawappie cybercrimineel’: iemand die het zó oneens is met de coronamaatregelen dat hij besluit om de overheid te gaan hacken. Pas maar op, hoor!

Nederland moet op dit gebied eens wat meer naar een land als Estland gaan kijken. Daar hebben ze zo’n beetje alles voor de burger veilig gedigitaliseerd en snapt de gemiddelde ambtenaar tenminste het verschil tussen ‘Opslaan’ en ‘Opslaan als’. Dat en het opwerpen van angstscenario’s die nogal aandoen als science fiction.