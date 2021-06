Nederland luilekkerland: overheid gaf per ongeluk (sorry!) 70 miljoen euro aan economische gelukszoekers

Waar Nederlanders systematisch de vernieling in worden geholpen door de overheid hebben immigranten het maar wat goed in ons land. Want het is vandaag naar buiten gekomen dat de Belastingdienst arbeidsmigranten (lees: gelukszoekers uit verre oorden) volkomen onterecht zomaar even 70 miljoen euro heeft gegeven. Foutje, bedankt!

Het grote belastingnieuws van de dag komt van RTL Nieuws. Staatssecretaris Vijlbrief (D66 natuurlijk, maar dat zal niemand verrassen) van Financiën heeft namelijk toegegeven in een brief aan de Tweede Kamer dat arbeidsmigranten geheel onterecht de afgelopen zes jaar maar liefst 70 miljoen euro hebben gekregen van Vadertje Staat. Gratis en voor niets… en volkomen onterecht. Ze konden dat geld namelijk krijgen “door een maas in de wet.”

“Buitenlandse arbeiders maken gebruik van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Die is bedoeld voor ouders met jonge kinderen die allebei werken. Maar door een gat in de wet krijgen arbeidsmigranten met een gezin in het buitenland, vrijwel altijd deze korting. Ook als hun partner niet werkt,” aldus RTL. “Dat levert hen tot ruim 2800 euro per jaar op.”

In totaal is er de afgelopen jaren 218 miljoen euro gegaan naar arbeidsmigranten. Maar 70 miljoen euro daarvan is gegeven aan mensen die daar eigenlijk helemaal geen recht op hadden.

Dit is voor veel mensen ongetwijfeld al om kotsmisselijk van te worden, maar het verhaal wordt nog erger. Want de staatssecretaris laat ook meteen even weten dat het geld niet teruggehaald kan worden. De migranten hebben het immers via een maas in de wet gedaan, wat inhoudt dat er niets illegaals aan was. En trouwens, zegt het kabinetslid, als we daar toch nog iets tegen zouden willen doen zou dat zoveel werk zijn… daar wil niemand aan beginnen.

Dames en heren, dit is de Nederlandse staat in actie. Immigranten krijgen alles wat hun hartje begeert en dan nog wat extra’s, terwijl de Nederlandse belastingbetaler compleet wordt uitgezogen.

Het is een enorme schande. Maar dit is helaas het Nederland van Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra én Gert-Jan Segers. Want een bende.

