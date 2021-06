Nederlands medialandschap straks in handen van slechts drie spelers: RTL en Talpa gaan fuseren

RTL Nederland en Talpa hebben bekendgemaakt dat ze willen fuseren. Als dat gebeurt dan is het Nederlandse medialandschap (en dus ook de nieuwsvoorziening) in handen van slechts drie entiteiten: DPG Media, RTL/Talpa en de NPO.

Wat hier nu dreigt te gebeuren is echt volstrekt belachelijk. De fusie van RTL en Talpa maakt hen tot een “megamediabedrijf” met een marktaandeel van ongeveer 40 procent, stelt de Volkskrant. Daarmee zou het de NPO, met vorig jaar een marktaandeel van 35,5 procent, voorbijstreven. Het overige deel is praktisch volledig in handen van het Belgische DPG Media (de Volkskrant, Algemeen Dagblad Trouw, Het Parool en NU.nl). Bijna onze complete nieuwsvoorziening zou dan dus in handen zijn van drie joekels van bedrijven.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

Wie verschillende kranten leest en ‘informatieve’ (nieuws-)programma’s bekijkt ziet nu al dat er nauwelijks nog verschil zit in het aanbod. Overal praktisch dezelfde (vaak oppervlakkige) opvattingen en ook bijna allemaal bekeken door dezelfde ideologische lens. En dat wordt met deze fusie echt niet minder. We hebben straks qua mainstream de keuze uit links nieuws en ‘luchtig vermaak’ met een maatschappelijke invalshoek (NPO), of nieuws en entertainment dat vooral de commerciële belangen niet mag schaden (RTL/Talpa en DPG Media).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Europese en Nederlandse toezichthouders moeten nog toestemming geven, maar zelfs als ze dit afkeuren is er niet ineens een probleem afgewend.