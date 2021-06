Nep-liberalen VVD sluiten regeren met GroenLinks niet uit: ‘We moeten ze niet individueel uitsluiten’

Tijdens een online bijeenkomst van de VVD benadrukte de partijtop dat de partij zeker niet van plan is om de PvdA of GroenLinks uit te sluiten voor deelname bij een nieuw kabinet. Beide partijen tezamen in een kabinet ziet de partij niet zitten, maar alleen GroenLinks of de PvdA zou de partijtop niet zo erg vinden. Dit tot woede van VVD-leden. Volgens enkele leden is het onbegrijpelijk om met ‘linkse verliezers’ in een kabinet te gaan zitten.

In een vooraf opgenomen video-interview werd maar weer eens duidelijk waar Rutte op af koerst. In een interview zei hij altijd goed te hebben samengewerkt met lieden van de PvdA én GroenLinks bij voorbaat uitsluiten zou niet eerlijk zijn, zo valt te lezen op de Telegraaf:

“Beoordeel dadelijk een regeerakkoord op de inhoud om te kijken of daar de voor VVD essentiële onderwerpen in terug te vinden zijn.”

Wat natuurlijk een wollige boodschap is voor: maak je borst maar nat op een kabinet met een links randje. Ook VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans liet aan de leden weten dat het oneerlijk is om een partij op individuele basis uit te sluiten. Helaas doen ze dat wel bij kritische rechtse partijen, maar voor linkse klimaatfanatici maakt de partijtop klaarblijkelijk een uitzondering.

Tijdens de online bijeenkomst waren enkele kritische leden niet te spreken over de antwoorden van de VVD-prominenten. Voor sommigen is het onbegrijpelijk om met linkse partijen in zee te gaan. Naast dat linkse partijen de verkiezingen hebben verloren, en Nederland een duidelijk signaal heeft afgegeven om niet over links te gaan, kan dit de partij ook toekomstige zetels en kiezers kosten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Helaas voor hen lijkt de kritiek voor dovemans oren bestemd. Aan het taalgebruik van Rutte en Hermans te horen lijkt een kabinet met op z’n minst één linkse partij een realiteit te gaan worden.