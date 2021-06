Netanyahu dient nu al motie van wantrouwen in tegen regering van opvolger Bennett: ‘Leugens en fraude’

De nieuwe Israëlische coalitieregering onder leiding van premier Naftali Bennett ziet zich enkele dagen na diens installatie al geconfronteerd met een motie van wantrouwen. Oud-premier Netanyahu, die nu in de Knesset zit als leider van zijn partij Likud, meent dat hij de nieuwe regering moet wegsturen wegens “leugens en bedrog,” zo berichten Israëlische media.

Netanyahu meent dat hij bestolen is van het premiersambt, omdat enkele van zijn rivalen in een eerdere fase hadden verklaard dat ze niet zouden samenwerken. Nu de brede coalitie inmiddels aan het werk is, en Netanyahu na twaalf jaar geen regeringsleider is, hoopt de ervaren politicus zijn oude functie zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

Over de motie zal maandag worden gestemd. De coalitie kwam deze week aan de macht, nadat 60 parlementariërs vóór, en 59 tegen een kabinet van Netanyahu’s tegenstanders stemden.