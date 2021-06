Nieuw coronavaccin CureVac faalt in eerste test: slechts schamele 47% effectief

Een nieuw coronavaccin waarvan Nederland tien miljoen doses heeft besteld, lijkt de eindstreep niet te halen. CureVac maakte vandaag bekend dat hun prik tegen Covid-19 niet voldoet aan de minimale eisen van de WHO om toegelaten te worden op de markt. Het vaccin van het Duitse bedrijf is namelijk voor slechts 47% effectief. Dat ligt onder de 50% die geldt als minimale toelatingseis op de gezondheidsmarkt.

De resultaten gelden als opvallend, aangezien de methode van CureVac lijkt op die van de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer, die juist hele hoge effectiviteitscijfers behaalden. Waarom CureVac die resultaten niet kon evenaren, is onduidelijk. Zelf wijst het bedrijf in de richting van de nieuwe virusvarianten (o.a. de Britse, Indiase en Braziliaanse) die roet in het eten gegooid hebben.

De proeven met de 40.000 vrijwilligers in Zuid-Amerika en Europa gaan door. De hoop is dat de tussentijdse resultaten niet geheel representatief zijn, en het eindpercentage alsnog boven de 50% uitkomt, of dat blijkt dat een specifieke subgroep buitengewoon veel baat heeft bij de CureVac-prik.

Hoe dan ook loopt Nederland vermoedelijk op korte termijn tien miljoen vaccins mis. “Erg teleurstellend,” aldus arts-microbioloog Marc Bonten die in Nederland de onderzoeken leidde.