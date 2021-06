Nieuwe hoofdredacteur AD gaat volledig op de woke-toer: ‘Meer aandacht voor vrouwen, mannen domineren nieuws’

Het Algemeen Dagblad gaat een andere koers inslaan onder Rennie Rijpma. Dat heeft de nieuwe hoofdredacteur vanochtend zelf kenbaar gemaakt bij Goedemorgen Nederland. Ze hekelt het feit dat “mannen het nieuws domineren” en wil daarom méér aandacht voor vrouwen. Oftewel: verwacht nog meer linkse woke-thema’s bij één van de grootste kranten van Nederland.



Bij het WNL-programma kreeg de kersverse hoofdredacteur alle ruimte om te klagen over de huidige berichtgeving in Nederland. Ze ergert zich aan wat ze zelf omschrijft als een te hoge concentratie mannen. Dus. om het goede voorbeeld te geven wil ze juist meer de focus leggen op vrouwen:

“Vrouwen zijn altijd heel goed in bescheidenheid. Dat kan ik over het algemeen zelf ook vrij goed. Alleen is nu denk ik wel een moment om een stap naar voren te doen. Dat er veel mannen in het nieuws zijn, heeft ook alles te maken met de posities waarin mannen zitten. Die bepalen vaak het nieuws.”

Met andere woorden: alle mannen zijn weer eens schuldig aan het idee dat het nieuws te man-centrisch zou zijn. De feiten zijn duidelijk: het AD krijgt het weer voor elkaar om een doorgeslagen woke-activist tot de nieuwe hoofdredacteur te benoemen. Heeft Rijpma nooit stilgestaan bij het feit dat het nieuws dat onze kranten domineert niet per se bepaald wordt door geslacht, maar door het feit dat het op dat moment gewoon het meest nieuwswaardig is.

Rijpma kan nu wel roepen dat het nieuws zich meer moet gaan focussen op vrouwen, maar uiteindelijk willen nieuws- en krantenlezers gewoon lezen wat de actualiteiten zijn. Het kan de gemiddelde lezer geen moer schelen of het nu om een man of vrouw gaat bij een nieuwtje. Het gaat ze uiteindelijk om het nieuws zelf.

Het Algemeen Dagblad mag zich nu nog een van de grote namen van Nederland noemen, maar als ze echt zo’n feministische weg inslaan zullen lezers wel snel overstappen naar een andere kranten. Mensen willen bericht worden over de actualiteiten, niet over het geslacht of gender van een actualiteit. Ze doen er wijs aan om onder Rennie Rijpma op hun tellen te passen, en flink ook.