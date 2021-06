NOS dolblij van vreugde: ‘Vertrouwen in nieuws, met name NOS, is toegenomen in het coronajaar!’

Bij de NOS is het vandaag een ge-wel-di-ge dag. Uit onderzoek van het Sovjet-klinkende Commissariaat voor de Media blijkt namelijk dat de gemiddelde Nederlander meer vertrouwen in de media heeft gekregen. En voegt de staatszender voor de goede orde nog even snel toe, de NOS zelf wordt het meest vertrouwd van allemaal!

Het rapport van het Commissariaat stelt dat “de interesse in nieuws en politiek in de gehele bevolking is toegenomen.” Dit komt voor een groot deel door corona. Mensen willen dat klaarblijkelijk op de voet volgen.

In 2021 is het nieuwsgebruik volgens het rapport hoger dan in 2020, want: “Nederlanders gebruiken dagelijks vaker nieuws en gebruiken vooral meer nieuws online en op televisie.” Daar moet wel bij worden opgemerkt dat de verschillen “enorm” zijn wat betreft de verschillende leeftijdsgroepen. Maar liefst twee derde van de jongste doelgroep focust zich vooral op online nieuws en sociale media. Bij de oudere groep is dat maar 20 procent. Die kijken vooral naar gedrukte media en, hoe kan het ook anders, de tv.

Wat het vertrouwen betreft stelt het rapport heel blij dat “het aandeel burgers dat aangeeft het merendeel van het nieuws in het algemeen en ook het merendeel van het nieuws dat ze zelf gebruikten te vertrouwen, is in Nederland al jaren één van de hoogste van alle onderzochte landen en is in het afgelopen jaar verder toegenomen.”

“Het vertrouwen in het merendeel van het nieuws, dat mensen zelf gebruiken, is alleen in de jongste leeftijdsgroep niet gestegen. Het aandeel dat de neutrale midden categorie kiest, is aanzienlijk gedaald en daarom stijgt tegelijk ook het aandeel dat het nieuws niet vertrouwt heel licht. Het aandeel dat sociale media wantrouwt, is verder gestegen. Ook hier neemt het aandeel dat neutraal is af. Dit leidt ertoe dat het deel dat nieuws op sociale media vertrouwt gelijk is gebleven, en onder jongeren zelf iets is toegenomen.”

De NOS vindt dit natuurlijk geweldig. In een euforisch artikel erover stelt de NOS dat, niet schrikken!, het vertrouwen in de NOS zelf het allergrootst is van allemaal. “Het NOS Journaal is met rapportcijfer 7,4 nog steeds het nieuwsmerk met het grootste bereik en hoogste vertrouwen. Daaronder volgen RTL Nieuws en nu.nl met een 6,8. De kranten De Volkskrant, Trouw, AD, NRC en Het Financieele Dagblad schommelen tussen de 6,6 en 6,7. LINDAnieuws en GeenStijl staan onderaan het lijstje met een 5,3 en 4,8 als rapportcijfer,” aldus wij van WC Eend.

Op Twitter wordt hier door sommige rechtse mensen lachend op gereageerd. Zie deze tweet bijvoorbeeld van Sietske Bergsma:

Allemaal heel leuk en aardig, maar Bergsma’s bulderlach is onterecht. Ik twijfel er namelijk geen moment aan dat de informatie uit het onderzoek klópt. Ja, mensen die al kritisch waren over de media zijn mijn inziens nóg kritischer geworden, maar de mensen voor wie dat niet al gold geldt juist dat ze positiever dan ooit zijn – en die groep lijkt mij ook inderdaad groeiende. Dat zie je misschien niet op Twitter terug, maar wel qua bezoekerscijfers van de ‘grote websites’ en het succes van individuele artikelen.

Wat er in Nederland aan de hand is, is dus eigenlijk helemaal niet grappig. Dat het vertrouwen in de mainstream media toegenomen is, is eigenlijk gewoon niet te ontkennen – niet voor mensen die hier voltijds mee bezig zijn, tenminste. Dit betekent niet dat we dús allemaal mee moeten doen en die richting in moeten hollen, maar dat maakt het helaas niet minder waar. Ik doe dat bewust niet, als het lezers kost is dat jammer; de waarheid staat bij mij voorop.

Maar de NOS en het Commissariaat hebben gelijk. De indoctrinatie van de Nederlandse nieuwsconsument vindt steeds succesvoller plaats. En dat is niet om te lachen, maar om te huilen.