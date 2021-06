NPO gedwongen excuses aan te bieden na vertonen van ‘nazi-couplet’ bij Duits voetbalelftal

De NPO heeft gisteravond excuses moeten aanbieden voor de ondertiteling tijdens de wedstrijd Duitsland – Engeland. Niet alleen Duitsland zelf ging onderuit door de desbetreffende voetbalpot te verliezen, maar ook de NPO kende een gênant moment.

Bij het zingen van de volksliederen werd niet het goede couplet weergegeven in de ondertiteling. De NPO dacht de spelers “Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt” zouden zingen. Echter wordt dat desbetreffende deel van het nationale lied al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer gezongen, vanwege alle connotaties naar het nazisme. In plaats daarvan zingt men over eenheid, recht en vrijheid: “Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland! Danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand!“, maar dat verscheen dus niet in de ondertiteling.

Enkele kijkers vonden dat nogal opmerkelijk. De NPO moest toen spoedig de fout erkennen: “Het betreft hier een vergissing van een van onze ondertitelaars. We bieden de kijkers die zich hieraan hebben gestoord onze excuses aan.”