Omvangrijke Russische hack van het Nederlandse politiesysteem: ‘Grote paniek’

In 2017 is het Nederlandse politiesysteem geïnfiltreerd door Russische hackers, verwant aan de staatsgroepering ‘Cozy Bear.’ Dat blijkt uit informatie van de AIVD, die met De Volkskrant werd gedeeld. Via slecht beveiligde servers op de Politieacademie konden de Russen indringen, waarna ze toegang hadden tot het gehele Nederlandse politiesysteem.

Door de hack brak “grote paniek” uit, en besloten werd om de toegang voor de Kremlininbrekers zo spoedig mogelijk te beëindigen. Daar moest een prijs voor worden betaald: daardoor is niet duidelijk of, en zo ja, hoeveel informatie de Russen buit hebben gemaakt op de Nederlandse politie. Wel vond in 2017 het onderzoek naar de MH17 plaats: de aanslag boven Oekraïne, waarvan bewezen is dat Russische strijdkrachten erachter zaten.

De VVD kondigt in ieder geval stappen aan. Weer een voorbeeld van een land dat denkt ongestoord in onze systemen te mogen rondneuzen. Juist in dit soort gevallen moeten onze veiligheidsdiensten snel kunnen handelen,” aldus Kamerlid Queeny Rajkowski: “Vragen aan de minister zijn aangemeld en morgen debat AIVD/MIVD.”

