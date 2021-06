Open die grenzen maar! ‘Grote kans op verblijfsvergunning voor migranten door ruimere inzet mensenrechten’

Onderzoeker en jurist Bahija Aarrass promoveerde afgelopen dinsdag op het onderwerp migratie en mensenrechten. Eén van haar conclusies lijkt regelrechte juridische munitie te kunnen worden voor asieladvocaten. Zij meent namelijk dat er veel meer beroep kan worden gedaan op mensenrechten om migranten een verblijfsvergunning te geven.

Wil Eikelboom, advocaat en voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten Nederland vond het proefschrift een eye-opener, zegt hij bij NPO Radio 1. En de conclusie is eigenlijk vrij simpel: ieder mens heeft volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) recht op godsdienstvrijheid en onderwijs. Als bijvoorbeeld een imam zijn geloof in een bepaald land niet kan belijden, dan zou dat in principe een gegronde reden voor een verblijfsvergunning kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor een kind dat in het thuisland geen onderwijs kan krijgen.

Volgens Eikelboom zou dit ertoe kunnen leiden dat er meer mensen kans maken op een verblijfsvergunning. Het EVRM wordt op deze manier echter steeds meer een instrument om alles en iedereen tegen elke prijs maar binnen te halen. Landen die het goed voor elkaar hebben worden dan op den duur ‘gestraft’ door hun eigen verdrag, want meer immigratie legt ook steeds meer druk op de welvaart en de verzorgingsstaat.

Het gaat nog spannend worden of rechters meegaan in de redenering van Aarrass. Het zou namelijk van de zotte zijn als een meisje uit Afghanistan helemaal naar Nederland ‘vlucht’ wegens gebrek aan onderwijs, terwijl een buurland ook voldoende scholing biedt. Maar met oorlogsvluchtelingen, waar het eigenlijk de bedoeling is dat ze worden opgevangen in het dichtstbijzijnde veilige land, zien we ook dat ze een flink stuk verder reizen dan strikt noodzakelijk. Dus er is waarschijnlijk toch nog een reële kans dat rechters hierin mee zullen gaan.

Of zoals NPO Radio 1 dus jubelend zegt: “In migrantenzaken zouden meer mensenrechten meegewogen kunnen worden. Gevolg kan zijn dat een migrant een grotere kans maakt om een verblijfsvergunning te krijgen.” Yikes!