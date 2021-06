Ouders komen in opstand tegen corona-zelftesten voor leerlingen: ‘Druk is onaanvaardbaar’

Een groep ouders met kinderen op regionale scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom is woest op rector Leon de Rond. Deze liet onlangs in een brief aan leerlingen en hun ouders namelijk weten dat de scholieren zichzelf twee keer per week moeten testen op corona. Doen ze dat niet, dan brengen ze medeleerlingen en leraren “in gevaar” volgens De Rond.

Dit is veel ouders in het verkeerde keelgat geschoten, bericht BN de Stem. In een brief aan de rector eisen ze dan ook dat hij pas op de plaats maakt. Daarnaast willen ze dat het testen per direct stopt omdat het “aantoonbaar onzinnig en irrationeel is.”

“Zij overzien de gevolgen van een testmaatschappij helemaal niet. De Rond doet alsof het een verplichting is, terwijl het slechts een advies is. Die dwingende toon is onaanvaardbaar. Waar is de vrijheid in en van onderwijs?” zegt Xandra Dijks, één van de ouders.

Een andere ouder voegt toe: “Kinderen hebben het psychisch al zo moeilijk in deze tijd. En dan ga je deze last er nog eens bovenop zetten.”

De brief van de ouders wordt gesteund door een aangehechte berekening van huisarts Jan Vingerhoets in Bergen op Zoom, die in zijn berekening uitlegt dat de kans op besmettingen en dergelijke in zijn ogen tegenwoordig minimaal is.

De rector reageert op de brief van de ouders door stellen dat hij nergens spijt van heeft. En het advies van de huisarts legt hij naast zich neer met de woorden: “Ik ben geen medicus; het gaat niet om mijn eigen visie. Ik voer beleid van de regering uit.”

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!