Pakistaanse premier wil verkrachtingen voorkomen door vrouwen meer kleren te laten aantrekken: ‘Dat heeft impact’

Het zou helpen als vrouwen niet schaarsgekleed door het leven zouden gaan in Pakistan. Dat vindt de premier van het land, Imran Khan, die zich de woede van het gehele progressieve smaldeel van zijn land op z’n hals heeft gehaald door te stellen dat vrouwen meer kleding moeten aantrekken om mannen te beschermen.

Khan verklaarde: “Als een vrouw heel weinig kleding draagt, zal dat een impact hebben op de man, tenzij het robots zijn. Het is gezond verstand.”

Vrouwenrechtenactivisten in Pakistan zijn furieus over de uitspraken van de regeringsleider, die openlijk suggereert dat vrouwen zelf ook schuldig zijn aan seksueel misbruik dat hen te deel valt. Mannen kunnen er weinig aan doen, zo lijkt de mening van Khan, want zij zijn immers voorgeprogrammeerd als seksuele roofdieren.

Ongehoord, aldus Maryam Sharif, de dochter van de voormalige premier Nawaz Sharif: “Khan is een excuusverkrachter,” stelde zij onomwonden. Mannen als hij hebben “dezelfde mentaliteit als verkrachters zelf.”

Dit weekeinde zullen in steden als Karachi en Lahore protesten plaatsvinden om te demonstreren tegen de opvattingen van de minister-president.